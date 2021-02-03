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Küba’dan koronavirüse karşı ilaç umudu

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Küba’da geliştirilen bir ilaç, koronavirüste ölüme yol açan sitokin fırtınasına karşı etkili oldu
Küba’dan koronavirüse karşı ilaç umudu

Küba’da geliştirilen bir ilaç, koronavirüste ölüme yol açan sitokin fırtınasına karşı etkili oldu. Itolizumab isimli ilaç, üzerinde denendiği üç hastadaki sitokin oranlarını azalttı; iki hasta tamamen iyileşti.

Infomed isimli internet sitesinde yayımlanan araştırmaya göre, Küba Moleküler İmmünoloji Merkezi (CIM) tarafından geliştirilen ilaç, Covid-19 hastaları için bir anti-enflamatuar tedavi olanağı sağlıyor. İlacın, bağışıklık hücre türlerinden biri olan T-lenfositlerin çoğalmasını ve aktive olmasını engelleyip bir bağışıklık düzenleyici olarak işlediği, bu sayede de enflamasyona yol açan sitokinlerin ortaya çıkmasını azalttığı belirtti.

Küba yönetiminin yayın organı Granma’daki habere göre, CIM’in yanı sıra Victoria de Girón Temel ve Kliniköncesi Bilimler Enstitüsü ile Manuel Piti Fajardo ve Arnaldo Milián Castro Hastaneleri’ndeki Kübalı araştırmacılar, bu ilaca dair çalışmalarını uluslararası tıp dergisi Immunotherapy’de yayınladı.

Çalışma kapsamında, durumu ağır veya kritik olan Covid-19 hastasına Itolizumab ilacı verildi. Araştırmacılar, bu ilacın hastaların üçünde de sitokin IL-6 maddesinin yoğunluğunu azalttığını belirtti. Hastaların ikisinde ise hem solunum açısından hem de radyolojik iyileşmeler görüldüğü, bu durumun tam iyileşmenin önünü açtığı aktarıldı.

Araştırmacılar, bu anti-enflamatuar tedavinin anti viral ve kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte uygulanması halinde, ağır Covid-19 vakaları arasındaki ölüm oranlarını azaltacağı sonucuna vardı.

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