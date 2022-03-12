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Küçük kızlara tecavüz iddiası, 1 kişi tutuklandı

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Küçük kızlara tecavüz iddiası, 1 kişi tutuklandı
Küçük kızlara tecavüz iddiası, 1 kişi tutuklandı

Girne’de 2020 ile 2022 yılları arasında meydana gelediği önesürülen 16 yaşından küçük kız çocuklarına tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.G tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Mustafa Özmüezzin olayla ilgli bulguları aktardı. Özmüezzin huzurda bulunan zanlı Y.G’nin kız arkadaşı olan kadının 14 yaşındaki ikiz kızlarına tecavüz ettiği gerekçesi ile tutuklandığını söyledi. Polis zanlının 2020 -2022 tarihleri arasında farklı zaman dilininde sevgilisinin 14 yaşındaki ikiz kızlarına tecavüz ettiğini yönünde müşteki kızlar tarafından okul öğretmenlerine yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma neticesinde tutuklandığını aktardı.

Polis meselenin ciddi olduğunu olayla ilgili olarak müşteki kızlardan sosyal hizmet görevlisi ve psikolok eşliğinde ifade temin edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak zanlınında beyanları olduğunu bu beyanlarının teyit tekzip edileceğini, müştekilerin doktor kontrolünden gecirişip rapor temin edileceğini belirterek ilk etapda zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Bilgeç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 
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