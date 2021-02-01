Kuir Kıbrıs Derneği 2021’in ilk Stajyerini Arıyor

Staj programı, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından uygulanan Renklerin Çeşitliliği Projesi kapsamında uygulanacaktır.

Staj programı, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından uygulanan Renklerin Çeşitliliği Projesi kapsamında uygulanacaktır.

2019’dan bu yana staj programları düzenleyen Kuir Kıbrıs Derneği, LGBTİ+ mücadelesinin parçası olup tam zamanlı bir ay veya yarı zamanlı iki ay sürecek olan Kuir Kıbrıs Derneği Staj Programına katılım sağlayabilecek ve dernek faaliyetlerinin bir parçası olup dernek çalışanları ile hareket etme isteğine sahip stajyerler arıyor.

Anti-hiyerarşik bir yapılanmaya sahip ve sosyokrasi ile çalışan bir örgüt olan Kuir Kıbrıs Derneği, işleyişini gözlemlemeye ve deneyimlemeye gönüllü, zaman yönetiminde iyi ve girişken arkadaşları, dernekte stajyer olmaya davet ediyor.

Derneğin stajyerden beklentileri; ofis çalışmalarında dernek çalışanlarını desteklemek, yürütülen proje faaliyetlerinde aktif rol almak, dijital platformları iyi bilmek ve kullanabilmek, web sitesi için içerik oluşturmak, video editleyebilmek, fon geliştirme faaliyetlerinde yer almaya gönüllü olmak, medya takibi ve raporlama üzerine yürütülen çalışmalarda destek olmak.

Bu sayede, staj yapacak olan kişi yönetimsel ve iletişim alanlarında kendi geliştirme fırsatı, sosyalleşme ve hak temelli bir sivil toplum örgütünde staj tecrübesi edinme fırsatı bulacaktır.

Staj programı ile ilgilenenler derneğe queercyprus@gmail.com adlı e-mail adresinden ulaşabilirler.

Başvuru yapacak olan stajyer adayların, başvuru yapmadan önce Kuir Kıbrıs Derneği web sitesinde yer alan Staj Programı Kılavuz Kitapçığını okumaları önemle rica olunur.

Kuir Kıbrıs Derneği Web Sitesi: www.queercyprus.org

Başvuru Tarihi: 15/02/2021 Pazartesi, Saat: 18:00 (Kıbrıs Saatiyle).