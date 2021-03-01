Kuir Kıbrıs Derneği, `LGBTi+ Mülteciler ile ilgili eğitimini ‘çevrimiçi’ olarak Gerçekleştirdi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL işbirliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi kapsamında, Kuir Kıbrıs üyelerine ve destekçilerine yönelik LGBTi+ Mülteciler ile ilgili eğitimini düzenlendi. Eğitim, 25 Şubat 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşti.

LGBTİ+ Mülteciler ile ilgili eğitim, Hukukçu Faika Deniz Paşa ve Deniz Altıok tarafından verildi. Eğitim başarılı bir şekilde, Kuir Kıbrıs üyeleri ve Kuir Kıbrıs destekçilerinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Eğitimin kapsamında, LGBTİ+'ların ülkelerinden ayrılma nedenleri, Kıbrıs'ın kuzey kesimindeki geçerli uluslararası ve bölgesel yerel yasal mevzuatlar ile kural ve uygulamalara ilişkin konular konuşulurken sığınma politikalarının önemine değinildi.

Eğitim, farklı toplumlarda, LGBTI+ların cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle ciddi insan hakları ihlallerine maruz kaldıkları ve bunun genellikle, LGBTİ+ 'lara başka bir yere sığınmaktan başka çare bırakmadığına vurgu yapmıştır. Eğitim sonunda katılımcılara elektronik katılım sertifikası verilmiştir.

Kuir Kıbrıs Dayanışma Hattı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve Artıların (LGBTİ+’ların) ve yakınlarının, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine ilişkin sorularına, eğitim, çalışma hayatı, aile, barınma, sağlık, açılma, cinsel sağlık, askerlik gibi alanlarda sorulara sizinle birlikte yanıt buluyor.

Dayanışma hattına haftanın 7 günü 10:00-22:00 saatlerinde mesaj veya telefon araması yoluyla, +90 (542) 858 58 47 numarasından ulaşabilirsiniz.