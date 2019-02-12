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Kulak kiri nedir? Kulak kiri nasıl temizlenir?

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Kulağın düzgün çalışabilmesi açısından oldukça önemli bir rolü olan kulak kiri hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını haberimizde detayları ile bulabilirsiniz... Kulak kiri (buşon) nedir? Kulak kiri neden olur? Kulak kiri nasıl temizlenir?
Kulak kiri nedir? Kulak kiri nasıl temizlenir?

Halk arasında kulak kiri olarak bilinen, aslında kulağın kirli olduğu gibi yanlış bilinen inanışın aksine kulaklarımızın temiz kalabilmesini sağlayan kulak kiri nedir? Kulak kiri neden olur? Kulak kiri nasıl temizlenir? Kulak kiri belirtileri ve daha fazlası haberimizde…

KULAK KİRİ NEDİR?

Kulak kiri (tıptaki adıyla serumen buşon) vücudumuz tarafından üretilen doğal bir salgıdır. Bu salgının görevi toz gibi yabancı maddeleri tutarak kulak kanalının sonunda yer alan kulak zarını korumaktır. Kulak yolunda yabancı maddeleri tutan bu salgının birikmesine buşon halk arasındaki adı ile kulak kiri denilmektedir. Buşon aslında kir değildir. Kulak kiri olmadan, kulak kanalı, kulaklarınızı tahriş edebilecek ve enfekte edebilecek enfeksiyonlara daha duyarlıdır.

Normalde, kulak kanalı cildinin içten dışa doğru göç hareketi ve çene hareketleriyle çok küçük parçalar halinde dışa doğru atılan buşon her insanda vardır ve hiç bir sorun oluşturmaz. Doğal seyreden ve kendi kendini temizleyen kulak kiri için hiçbir temizlik işlemi ve müdahale de gerekmez.

KULAK KİRİ NEDEN OLUR?

Kulak kiri, cerumen salgısının içten topladığı deri döküntüleri ve dıştan giren toz ve diğer partikülleri tutarak olduğu yerde birikmesi ve zamanla sertleşmesi sonucunda oluşmaktadır.

KULAK KİRİ BELİRTİLERİ

– Kulak ağrısı, kulakta dolgunluk ve kulakta tıkanıklık hissi
– Kısmi veya giderek artan işitme azlığı
– Kulakta bir zil veya uğultu olan kulak çınlaması

Aşağıdaki enfeksiyon belirtileriyle karşılaşırsanız doktorunuza başvurun:

– Kulağınızda şiddetli ağrı
– Ateş
– Kalıcı işitme kaybı
– Kulak kaşıntısı, kulaktan kötü koku gelmesi ve koyu renkli kulak akıntısı
– Baş dönmesi
– Kuru öksürük

KULAK KİRİ NASIL TEMİZLENİR?

Kulak temizliği, dış kulağın bir bezle silinmesi şeklinde yapılmalı; dış kulak yolunda pamuklu çubuklar da dâhil hiçbir yabancı cisim kullanılmamalıdır. Buşon tedavisinde kullanılan yöntemler şöyledir:

– Kulak lavajı (su ile yıkama)
– Küret ile kulak kirinin çıkartılması
– Damlalar kullanılarak kulak kirinin yumuşatılması ardından aspirasyonu (vakumlanması)

Kulak kiri temizliği, öncesinde yumuşatıcı yağ bazlı solüsyonlar (gliserin) ya da hidrojen peroksid (oksijenli su) uygulanması ile daha rahat yapılabilmektedir. Kulak zarı delinmesi, kulak zarı çökmesi, kulak zarına tüp uygulanmış hastalar, kontrolsüz diyabet ve bağışıklık yetmezliği olan hastaların kulak kiri temizliğine özellikle özen gösterilmeli ve mutlaka Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı tarafından yapılmalıdır.

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