  • BIST 1.304
  • Altın 465,179
  • Dolar 7,6499
  • Euro 9,0689
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1014 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı

Kullanıcılar Şikayet Etti: iPhone 12 Mini Ekran Sorunu Yaşıyor

»
iPhone 12 Mini dokunmatik ekran sorunu yaşıyor
Kullanıcılar Şikayet Etti: iPhone 12 Mini Ekran Sorunu Yaşıyor

Birçok iPhone 12 Mini kullanıcısı, bildirilenlere göre iPhone 12 Mini ekran sorunundan fazlasıyla şikayetçi. Peki Apple'ın 'Minik Şampiyon' adını verdiği iPhone 12 Mini'nin ekran sorunu nasıl ortaya çıkıyor?

iPhone 12 Mini, Apple'ın iPhone 12 ailesine konumlandırdığı en küçük modeli. Bu yüzden 'en büyük özelliğini adında taşıyan iPhone' olarak da tanımlayabileceğimiz iPhone 12 Mini, birçok kişinin dikkatini çekmiş durumda. Öyle ki iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max siparişlerinin başlamasıyla, pek çok tüketici Apple'ın yıllardır beklenen iPhone 5S boyutlarındaki modern telefonu için siparişlerini oluşturdu. Hatta bazıları iPhone 12 Mini'lerine kavuşmaya dahi başladı. Fakat görünüşe bakılırsa bu kavuşma, ortaya çıkan can sıkıcı bir sorunun azizliğine uğradı.

iPHONE 12 MİNİ EKRAN SORUNU İLE GÜNDEMDE

iPhone 12 Mini ekran sorunu, MacRumors'un haberine göre birçok kullanıcı tarafından bildirilmiş durumda. Bu sorunda ekran, cihazın kilidini açmak için baş parmak ile yapılan aşağıdan yukarı kaydırmalara tepki vermiyor. Kamera ve flaş tuşları da tıklamalara karşı tepkisiz kalabiliyor. Sorunun bu şekilde yaşandığını söyleyen ve sorunu yaşayan diğer kişileri onaylayan birçok şikayet Reddit'te de mevcut. Peki Apple'ın en küçük iPhone 12 modelindeki bu sorun neden kaynaklanıyor?

DOKUNMAYLA SORUN ÇÖZÜLÜYOR

iPhone 12 Mini dokunmatik ekran sorununun kaynağı henüz bulunmuş değil. Ancak kullanıcılar, iletkenlik veya topraklama ile alakalı sorunlar olabileceğini düşünüyor. Zira telefon şarja takıldığında ya da metal çerçevelere dokunulduğunda söylendiğine göre problem ortadan kalkıyor. Genel görüş ise sorunun yazılımsal olduğundan yana. Bu da Apple'ın iOS 14 ara güncellemelerinden biriyle söz konusu problemi çözebileceği anlamına geliyor. Fakat şimdilik Apple'dan gelmiş resmi bir açıklama yok.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe, İlk Mobil Oyunu FuBo Rolls'ü Yayınladı13 Kasım 2020 Cuma 10:40
  • Instagram'daki Tüm Butonların Yeri Değişiyor: İşte Yeni Arayüz13 Kasım 2020 Cuma 10:11
  • Youtube 10 Yıllık Geleneğe Son Verdi13 Kasım 2020 Cuma 09:45
  • Facebook Ve Google, Siyasi Reklam Yasağını Uzattı12 Kasım 2020 Perşembe 14:30
  • Google’ın sözlü savunma toplantısı yapıldı11 Kasım 2020 Çarşamba 23:42
  • Apple'ın Çipi Tüm Dengeleri Değiştirebilir11 Kasım 2020 Çarşamba 15:30
  • Apple En Hızlı Bilgisayarını Tanıttı11 Kasım 2020 Çarşamba 15:10
  • NASA’nın Atom Bombasıyla Vurmayı Planladığı Gök Taşından Bakın Ne Çıktı09 Kasım 2020 Pazartesi 15:30
  • Vırgın Hyperloop, İçinde Yolcu Bulunan Kapsülle Yüksek Hızlı Sürüşü Test Etti09 Kasım 2020 Pazartesi 14:46
  • Facebook Trump yanlısı grubu engelledi06 Kasım 2020 Cuma 11:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti