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Kunzel’in istinaf başvurusu reddedildi

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KKTC’deki emlak sektörüne aracılık yaptığı gerekçesiyle Rum yönetimi tarafından tutuklanan Almanya vatandaşı Ewa Isabella Kunzel’in istinaf başvurusu da reddedildi.
Kunzel’in istinaf başvurusu reddedildi

KKTC’deki emlak sektörüne aracılık yaptığı gerekçesiyle Rum yönetimi tarafından tutuklanan Almanya vatandaşı Ewa Isabella Kunzel’in istinaf başvurusu da reddedildi. Kunzel, hakkındaki davanın Mart ayında Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmesine kadar tutuklu kalacak.

Politis ve diğer gazeteler, Simon Mistriel Aykut gibi Kunzel’in de hakkındaki davanın Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmesine başlanacağı mart ayına kadar Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalacağını yazdı.

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