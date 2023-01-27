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Kuran’ı Kerim’i yakan Paludan’dan yeni tehdit: Erdoğan’a seslendi, her Cuma Kuran yakacakmış

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İsveç ve Danimarka vatandaşlığı olan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'dan yeni tehdit ve tahrik mesajı geldi.
Kuran’ı Kerim’i yakan Paludan’dan yeni tehdit: Erdoğan’a seslendi, her Cuma Kuran yakacakmış

Türkiye ile İsveç arasında Kuran’ı Kerim yakma krizi giderek büyürken, geçen hafta İsveç’in başkenti Stockholm’deki Türkiye büyükelçiliği yakınlarında Kuran’ı Kerim yakan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’dan yeni açıklama, provokasyon ve tehdit geldi.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği ile başlayan krizi körükleyen Paludan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendiği paylaşımında bundan böyle her hafta bir Kuran’ı Kerim yakacağını duyurdu.

 

BUGÜN 3 KEZ ÇİRKİN EYLEM YAPACAK

Paludan, “İsveç NATO üyesi olana kadar her Cuma Kopenhag’daki Türkiye büyükelçiliği önünde Kuran yakacağım” dedi.

Bugün Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da 3 kere Kuran yakacağını belirten Paludan, “Bugün bir caminin önünde Kuran yakacağım, bir kez Rusya büyükelçiliği önünde yakacağım bir kez de Türkiye büyükelçiliği önünde yakacağım” dedi.

ÖNCEDEN İZİN ALMASINA GEREK YOK

Danimarka’da Paludan’ın böyle çirkin bir eylem gerçekleştirmesi için izin almasına gerek duyulmazken, sadece yetkililere 24 saat önceden haber vermesi gerekiyor.

Paludan, “Bunun Erdoğan’ın hatası olduğunu duyuracağım. O, İsveç’i NATO’da istemiyor fakat ben ona ifade özgürlüğünü öğreteceğim” dedi.

Her Cuma günü yerel saatle 14.00’te Kuran yakacağını belirten Paludan, “Eğer İsveç’i NATO’ya alırsa hayatım boyunca Türkiye büyükelçiliği önünde asla Kuran’ı Kerim yakmayacağım” ifadesini kullandı.

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