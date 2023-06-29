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Kurban Bayramı’nda ikinci gün: Vatandaşlar bugün de ziyaretlerini sürdürüyor

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Kurban Bayramı’nda ikinci gün... Vatandaşlar bugün de ziyaretlerini sürdürüyor. Bazı hekimler de sosyal medya hesapları üzerinden sağlıklı beslenmeyle ilgili hatırlatmalarda bulunarak, özellikle diyabet, tansiyon ve kalp hastalarını aşırı yağlı, tuzlu ve
Kurban Bayramı’nda ikinci gün: Vatandaşlar bugün de ziyaretlerini sürdürüyor

Bugün Kurban Bayramı’nın ikinci günü.  Vatandaşlar bugün de aile büyüklerini ve sevdiklerini ziyareti sürdürüyor. Bazı vatandaşlarsa bunaltıcı sıcak nedeniyle bayram tatilinin tadını deniz kenarında çıkarıyor; karavanları taşıyan araçların yoğunluğu şehirlerarası trafikte göze çarptı.

Kurban Bayramı’nın huzurlu ve sorunsuz geçmesi için önlemler alınırken, vatandaşlara; “Trafik kurallarına uyması, uymayanları uyarması ve alkollüyken araç kullanmaması” çağrısı yapıldı.

Polisin açıklamasına göre, dünden bu yana ülke genelinde meydana gelen kazalar yaralanmayla ve maddi hasarla sonuçlandı.

Bazı hekimler de sosyal medya hesapları üzerinden sağlıklı beslenmeyle ilgili hatırlatmalarda bulunarak, özellikle diyabet, tansiyon ve kalp hastalarını aşırı yağlı, tuzlu ve şekerli gıdalar tüketmemesi konusunda uyardı.

Bayramda hava genellikle açık az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 35 – 38 derece, sahillerde ise 29 – 32 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek. Ercan Havalimanı, Kurban Bayramı süresince özel uçaklar hariç, 471 uçağa ve giriş-çıkış yapan binlerce yolcuya hizmet verecek.

4 günlük Kurban Bayramı cumartesi sona erecek. Kamuda arife günün de idari tatil verilmesiyle, 6 günlük tatil, 3 Temmuz pazartesi iş başı yapılmasıyla sona erecek.

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