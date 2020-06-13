  • BIST 109.835
  • Altın 379,047
  • Dolar 6,8323
  • Euro 7,6790
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Küre Dağları'nda yeni bir endemik bitki türü keşfedildi

»
Küre Dağları'nda yeni bir endemik bitki türü keşfedildi
Küre Dağları'nda yeni bir endemik bitki türü keşfedildi

Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu Ormancılık Programı Öğretim Görevlisi Tunçkol'un Avrupa'nın korunması gereken 100 orman sıcak noktasından biri olan Küre Dağları Milli Parkı'nda eğrelti türü olan yeni bir bitki keşfetti.

Dünyada ilk kez keşfedilen bitki türüne bulunduğu coğrafi konum itibarıyla Asia Minor (Küçük Asya) adına ithafen, "Polystichum asiae-minoris" adı verildi.

Tunçkol ile Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü Mühendisi Hasan Yaşayacak, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesinden Prof. Dr. Necmi Aksoy ve Missouri Botanical Garden'dan Prof Dr. Li-Bing Zhang tarafından bilim dünyasına kazandırılan bitki türü ile ilgili bilimsel yayın dünyanın önde gelen prestijli dergilerinden olan "Phytotaxa"da yer aldı.

"KORUMA ALTINA ALINMASI PLANLANIYOR"

Tunçkol, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu eşsiz bitki türünün keşfedildiği yer olan Küre Dağları Milli Parkı'nın içerisindeki Horma Kanyonu'nda 100 kök bireye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bitkinin yayılış alanı ve bu alandaki sayısı göz önünde bulundurularak neslinin doğada tükenme riskinin aşırı derecede yüksek olduğunun kabul edildiğini anlatan Tunçkol, "IUCN kırmızı listesine göre Critically Endangered tehlike kategorisi verilmiştir. Bu yeni endemik türünün korunması, neslinin devamı için önümüzdeki dönemde gerekli koruma çalışmaları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz ile tür eylem koruma planı çalışmalarının en kısa sürede yapılması planlanmaktadır." diye konuştu.

"HORMA KANYONU'NDAKİ YENİ YOLUN YAPIMI, TÜRÜ KEŞFETMEMİZİ SAĞLADI"

Dünya için yeni olan bu türe Horma Kanyonu içerisinde yapılan yeni yürüyüş yolu ile ulaşabildiklerini aktaran Tunçkol, şöyle devam etti:

"Küre Dağları Milli Parkı 2013'te 'Korunan Alanlar Ağı Parkları sertifikasına sahip milli park olarak kabul edildi ve Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçildi. Bünyesinde birçok endemik bitki ve hayvan türü barındıran milli park, ayrıca Dünya Doğayı Koruma Vakfının doğa koruma açısından küresel düzeyde öncelikli 200 ekolojik bölgeden biridir. Bu bölgede yapılan çalışmalar eşsiz güzelliklerin görülmesi açısından oldukça önemli bir yere sahip."

REKTÖR UZUN TEBRİK ETTİ

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da yeni bir bitki türünün bilim dünyasına kazandırılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bilimsel konularda üretkenliğimizi her geçen gün arttırıyoruz. Bilimsel yayınlarımız ve projelerimizle bölgemizden başlayarak, ülkemizin kalkınmasına destek oluyoruz. Hedefimiz sürdürülebilir bir gelişmeyle başarılarımızın artarak devam etmesidir. Bu noktada bölgemizdeki çalışmalar neticesinde yeni bir bitki türünü bilim dünyasına kazandıran Ulus Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Bilge Tunçkol ile birlikte çalışma ekibini tebrik ediyor, başarılarının katlanarak artmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı12 Haziran 2020 Cuma 17:30
  • İlker Başbuğ ifade vermek üzere adliyede!12 Haziran 2020 Cuma 16:47
  • Türk Hava Yolları ABD uçuşlarına başlıyor12 Haziran 2020 Cuma 12:40
  • "Siber Zorbalığı Görmezden Gelmeyin, Çocukla İş Birliği Yapın" Uyarısı12 Haziran 2020 Cuma 11:33
  • Hastanesi'den ambulans çaldılar12 Haziran 2020 Cuma 09:29
  • Türkiye'den Avrupa'ya uçuşlar başladı...Biletler el yakıyor11 Haziran 2020 Perşembe 17:48
  • Girne-Anamur arası yüzerek rekor kırmıştı: Ersin Aydın kansere yenik düştü11 Haziran 2020 Perşembe 11:30
  • Erdoğan: Erken seçim filan yok, niye seçim yapalım?11 Haziran 2020 Perşembe 11:23
  • 4 yaşındaki çocuğuna istismar iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı11 Haziran 2020 Perşembe 09:30
  • İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı uçuşları yeniden başladı11 Haziran 2020 Perşembe 09:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti