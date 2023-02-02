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Kuzey Kıbrıs dönüşü İstanbul'da gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal serbest bırakıldı

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Murat Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hakkında arama kararı bulunduğu gerekçesiyle Kuzey Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal'ın ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını açıkladı.
Kuzey Kıbrıs dönüşü İstanbul'da gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal serbest bırakıldı

Kuzey Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınan modacı Barbaros Şansal, serbest bırakıldı.

Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan Barbaros Şansal’ın devam eden bir dava kapsamında yurtdışında olduğu gerekçesi ifade veremeyeceğinin avukatı tarafından mahkemeye bildirilmesine rağmen ‘zorla getirilme’ kararı alındığını belirtti.

Ağırel, Şansal’ın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını açıkladı.

Ağırel, paylaşımında şunlara yer verdi:

“Barbaros Şansal’da gözaltına alındı. Devam eden bir davada Yurt dışında olduğu için ifade veremiyor. Gelip ifade vereceği avukatı tarafından mahkemeye bildiriliyor ancak zorla getirilme kararı alınıyor. Şansal, ifade sonrası serbest bırakıldı.”

Barbaros Şansal öğle saatlerinde Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Ercan'dan İstanbul Havalimanı'na gelmişti.

Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına gelen Şansal hakkında arama kararı olduğu tespit edilmişti.

Bunun üzerine Şansal, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni, devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak' suçundan hakkında arama kararı bulunduğu belirtilen Şansal'ın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilmişti.

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