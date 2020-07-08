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Kuzey Kıbrıs Turkcell 'yüksek kâr' politikasıyla KLİMA işine de girdi!

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Tüketiciler Turkcell'i terk etmeye hazırlanıyor Türkiye ve Güney Kıbrıs'tan çok daha pahalı fiyatlara mobil iletişim hizmeti veren Kuzey Kıbrıs Türkcell, yüksek kâr politikasından vazgeçmek yerine 'klima pazarlama' işine girdi.
Kuzey Kıbrıs Turkcell 'yüksek kâr' politikasıyla KLİMA işine de girdi!

Kuzey Kırbıs'ta bir çok tüketici Kuzey Kıbrıs  Turkcell'i terk etmeye hazırlanıyor .

Türkiye ve Güney Kıbrıs'tan çok daha pahalı fiyatlara mobil iletişim hizmeti veren  Kuzey Kıbrıs Türkcell, yüksek kâr politikasından vazgeçmek yerine 'klima pazarlama' işine girdi. Bununl birlikte Turkcell markası olan LIFECELL ile ilgili şikayetler hat safhaya ulaştı.

Çok düşük kalite mobil hizmet sunmasına rağmen yüksek fiyatlarıyla  cep yakan K.K Turkcell müşterilerinin özellikle 3G mobil internet hizmetinde yaşanılan bağlantı sorununa bir türlü çözüm bulamıyor.

Lifecell Ev İnterneti ile de evlerden wifi internet hizmeti veren Turkcell'in bu hizmetinde de ciddi sorunlar yaşanmaya devam ediyor.

Son zamanlar da daha ucuz ve kaliteli bir hizmet sunmak yerine taksitle  Klima ve Televizyon pazarlama işine giren Kuzey Kıbrıs Turkcell'in internet ve konuşma paketlerindeki YÜKSEK fiyatları dikkatlerden kaçmıyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell'de yakın zamanda  üst düzey değişikliklere yol açabilecek bir dizi gelişmenin de yaşanması bekleniyor.

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