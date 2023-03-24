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Kuzey Kıbrıs Turkcell’den ülkemize gelen depremzedelere bağış

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Kuzey Kıbrıs Turkcell’den ülkemize gelen depremzedelere bağış
Kuzey Kıbrıs Turkcell’den ülkemize gelen depremzedelere bağış

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den ülkemize gelen depremzedelere bağış

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Kuzey Kıbrıs’ta bulunan binlerce depremzede için yapılan yardım kampanyasına maddi katkıda bulundu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne giderek yardım çekini takdim etti.

 

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Türkiye’de meydana gelen deprem nedeniyle yaşadığı bölgelerden ve evlerinden ayrılmak zorunda kalan ve Kuzey Kıbrıs’ta bulunan depremzedeler için yardım elini uzattı. Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından, depremzedeler için hazırlanan 750 bin TL değerindeki çek Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir tarafından takdim edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu çek takdimi sırasında yaptığı açıklamada, hepimizi derinden üzen depremin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen vatandaşlara gereken yardımları yapmakta olduklarını aktardı. Vatandaşlardan veya kurum kuruluşlardan gelen yardımların ihtiyaçlılara ulaşması için Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’nin (EVKAF) bir hesap açtığını ifade eden Feyzioğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından takdim edilen çekin bu hesaba aktarılarak KKTC’de yer alan depremzedeler için kullanılacağını belirtti. Feyzioğlu, kurum kuruluşların desteklerinin önemine dikkati çekerken Turkcell’e gerek maddi gerek manevi olarak yaptıkları tüm desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

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Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de yaptığı açıklamada içinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde ilk andan itibaren gerek deprem bölgelerindeki, gerekse adamızda olup yakınları deprem bölgelerinde olan kişilere destek olmaya çalıştıklarını vurguladı. “80 bin müşterimize ilk saatlerden itibaren iletişim desteği sağladık” diyen Küçüközdemir, bölgelere 3 mobil baz istasyonu ile 10 kişilik ekip gönderdiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Maddi, manevi ve fiili olarak deprem bölgesindeki kişiler için elimizden gelen desteği sağlamaya çalıştık ve çalışıyoruz. Depremde açılan yaralar çok derin. Bu olanlar asla unutulmayacak olsa da hepimizin el birliği ile bu yaralara merhem olmamız da bir o kadar önemli. Yaptığımız tüm diğer desteklerin yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen depremzedelerimiz için de katkımız olsun istedik. Bir daha böylesi zor günleri yaşamamamız dileğiyle bir kez daha geçmiş olsun.”

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