Kuzey Kıbrıs’a Fırtına ve Dolu Uyarısı: Vatandaşlara Önlem Çağrısı

Meteoroloji Dairesi, 1 Mayıs Perşembe ve 3 Mayıs Cumartesi günleri Kuzey Kıbrıs genelinde şiddetli fırtına ve dolu yağışı beklendiğini açıkladı. Sarı ve turuncu uyarıların sadece Kuzey Kıbrıs için geçerli olduğu belirtildi.

Meteoroloji Dairesi, 1 Mayıs Perşembe ve 3 Mayıs Cumartesi günleri Kuzey Kıbrıs genelinde şiddetli fırtına ve dolu yağışı beklendiğini açıkladı. Sarı ve turuncu uyarıların sadece Kuzey Kıbrıs için geçerli olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, özellikle kuzey ve kuzeybatı kıyı bölgeleri fırtınadan yoğun şekilde etkilenirken, iç kesimlerde yer yer dolu yağışları görülebilecek. Uzmanlar, olumsuz hava koşullarının tarım alanlarında zarara yol açabileceği ve açık alanlarda tehlike oluşturabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

“Zorunlu Olmadıkça Dışarı Çıkmayın”

Yetkililer, vatandaşlardan şu önlemleri almalarını istedi:

Araçların açık alanlarda bırakılmaması

Çatı ve balkonların güvenli hale getirilmesi

Mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması

Ayrıca gelişmelerin yakından takip edilmesi ve sadece resmi kanallardan yapılacak duyurulara itibar edilmesi gerektiği vurgulandı.