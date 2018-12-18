Kuzey Kıbrıs’ın ilk web dizisinin ilk bölümü Ocak ayında

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu iş birliğinde uyuşturucu konusunda farkındalığı yükselmek amacıyla hayata geçirilecek Kuzey Kıbrıs’ın ilk web dizisi “Sis” bugün bir basın toplantısıyla tanıtıldı.



İlk bölümü Ocak 2019’da yayınlanacak “Sis” dizisi, 35 dakikalık Amerikan formatında yayınlanacak. İlk sezonu 6 bölümden oluşacak dizinin diğer sezonlarının ise 10’ar bölümden olması bekleniyor.



Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) konferans salonunda yer alan tanıtım basın toplantısında konuşan Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, sosyal medyanın önemli fakat sisleri olan bir alan olduğundan, arkasında çocuk ve gençlere zarar veren noktaları bulunduğunu söyledi.



Uyuşturucuyla mücadele mesajı verecek proje için “Düşişleri Film ve Reklam Ajansı”nın işbirliği talebi geldiğini belirten Karaokçu, kamu spotu çekildikten sonra inanılmaz bir izlenme oranı yakalandığını kaydetti.



Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun eğitim ve mücadele çalışmalarının önemine işaret eden Karaokçu, sosyal medyanın da komisyonun etkili olması gereken bir alan olduğunu ifade etti.



“Hedefimiz o sisi aralayıp, çocukları, gençleri ve aileleri korumak” diyen Karaokçu, “Sis” ekibine sonsuz güven duyduklarını belirtti. Karaokçu, sadece KKTC’de değil tüm dünyada ses getirip büyük izlenme oranlarına ulaşmasını diledi.



ÇELİK



Filmi yönetmeni ve senaristi Mustafa Kemal Çelik, hassas bir konu olan uyuşturucu konusunda en yetkili merci olan Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ile iletişime geçtiklerini belirterek, maddi-manevi yardım, danışmanlık ve önerilerini esirgemeyen Hasan Karaokçu’ya bu anlamda sonsuz teşekkür ettiklerini kaydetti.



Uyuşturucuyu “bir savaş alanı” olarak tanımlayan Çelik, bir şeyleri hikâyeyle anlatmanın toplum üzerinde daha büyük etki bıraktığını ifade etti.



Dizinin sadece uyuşturucuyla mücadele diye izlenmeyeceğini, altta sağlam mesaj barındıracağına işaret eden Çelik, iyi bir iş çıkacağına olan inancını dile getirdi ve bunun için tüm güçlerini ortaya koyacaklarını söyledi.



Çelik, Kıbrıs’ta bir sinema/dizi sektörü olmamasından kaynaklı bir noktadan sonra hep konunun maddiyata takıldığını kaydederek, bu anlamda yapımcı Niyazi Çağansoy’a yardımlarından dolayı teşekkür etti.



ÇAĞANSOY



Yapımcı Niyazi Çağansoy da Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun projeye verdiği desteğin sevindirici olduğunu belirterek, ülkede yıllarca bazı doğru sanılan yanlışlar yapıldığını ve gençlerle çocuklara destek değil köstek olunduğunu söyledi.



Projeyle dünyaya açılmayı hedeflediklerini belirten Çağansoy, KKTC’de neler olup bittiğini gösterecek, ayrıca kültürel bir yayın olacak projeyle 7’den 70’e herkes için daha yaşanabilir bir dünya hedeflediklerini anlattı.



OYUNCULAR



Oyuncu Kasım Köse de daha önce birkaç kısa filmde rol aldığını belirterek, oyunculuk isteğinin para ve şöhret sağlamasından çok, içinde bir aşka dönüştüğünü ifade etti.



Diziyle yurt dışına da ulaşacaklarını söyleyen Köse, sanat vasıtasıyla gençleri değiştireceklerine olan inancını dile getirdi.



Oyuncu Mehmet Sanbar da “İnşallah bu proje başarılı olur; içinde olduğum için çok mutluyum” dedi.



Oyuncu Raygan Kansoy, bu işe gönül koymuş bir ekip olarak, Niyazi Çağansoy ve Hasan Karaokçu’ya teşekkür ederek, uyuşturucunun sosyal bir sorun olduğunu ve sosyal medyanın da gençler için etkilerinin tartışılamayacağını kaydetti. Projede yer almaktan gurur duyduğunu belirten Kansoy, Sis’in hem sosyal bir proje, hem KKTC’yi tanıtma, hem de örnek model oluşturma adına önemli olduğunu söyledi. Kansoy, “Sonuna kadar yürümek için bu yola çıktık” dedi.



Oyuncu Belgin Ecelier de Kıbrıs’ta daha önce böylesi bir projenin olmadığına dikkat çekti ve zorluklar yaşanmasına rağmen gerçekten başararak Kıbrıs’ın dışında da seslerini duyuracaklarına olan inancını dile getirdi.



ACAR



Projenin kamera, PR, yazılım ve tasarım sorumlusu Raşit Acar da, daha önce birçok işte yer aldıklarını ve bir sistemi oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. Acar, Kıbrıs’ta böyle bir sektör olmamasından dolayı desteklere ihtiyaç duyulduğunu ve bu anlamda katkı yapanlara teşekkür ettiklerini ifade etti.



Acar, sağlam bir ekip ve kemik yapısı güçlü bir ekiple gençlere bir şeyler anlatabilmek ve içinde bulundukları durumdan kurtarmak istediklerini söyledi.