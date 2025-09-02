  • BIST 11286.6
  • Altın 4607.806
  • Dolar 41.1591
  • Euro 47.9046
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKATrump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek

Kuzey Kıbrıs’ta Ağustos Ayı Sıcaklık Rekoru Kırıldı

» »
Meteoroloji Dairesi, 1975-2025 dönemini kapsayan verilerde Ağustos ayında bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklık değerlerinin bu yıl aşıldığını açıkladı.
Kuzey Kıbrıs’ta Ağustos Ayı Sıcaklık Rekoru Kırıldı

Meteoroloji Dairesi, 1975-2025 dönemini kapsayan verilerde Ağustos ayında bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklık değerlerinin bu yıl aşıldığını açıkladı. Çamlıbel, Beyarmudu, Girne ve Alevkaya’da yeni sıcaklık rekorları kayda geçti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi, Ağustos ayında 50 yıllık periyodun en yüksek sıcaklık değerlerinin kaydedildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, Çamlıbel’de 9 Ağustos 2025’te 43,7 °C, Beyarmudu’nda 13 Ağustos 2025’te 43,3 °C, Girne’de 40,7 °C ve Alevkaya’da 40,6 °C sıcaklık ölçüldü.

1975-2025 yılları arasında Ağustos aylarında kayıtlara geçen en yüksek değerler; Çamlıbel’de 41,3 °C, Beyarmudu’nda 42,0 °C, Girne’de 39,8 °C ve Alevkaya’da 40,5 °C olarak biliniyordu. Meteoroloji Dairesi, 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla bu rekorların kırıldığını bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Hava sıcaklığı en yüksek 39 derece27 Ağustos 2025 Çarşamba 12:15
  • Hava sıcaklığı en yüksek 39 derece!26 Ağustos 2025 Salı 10:22
  • Hava sıcaklığı 38-41 derece dolaylarında25 Ağustos 2025 Pazartesi 09:15
  • Bu hafta sonu hava nasıl olacak?23 Ağustos 2025 Cumartesi 10:10
  • Hafta boyunca sıcaklık 38-41 derece dolaylarında seyredecek22 Ağustos 2025 Cuma 16:40
  • En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 41, sahillerde 34 derece dolaylarında20 Ağustos 2025 Çarşamba 14:23
  • Hava sıcaklığı mevsim normallerinde19 Ağustos 2025 Salı 10:00
  • Bu hafta hava nasıl olacak?18 Ağustos 2025 Pazartesi 08:26
  • Hava sıcaklığı iç kesimlerde 39, sahillerde ise 34 derece dolaylarında seyredecek16 Ağustos 2025 Cumartesi 10:22
  • Sıcaklık iç kesimlerde 36 – 39, sahillerde 31 – 34 derece dolaylarında olacak15 Ağustos 2025 Cuma 16:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti