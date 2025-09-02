Kuzey Kıbrıs’ta Ağustos Ayı Sıcaklık Rekoru Kırıldı

Meteoroloji Dairesi, 1975-2025 dönemini kapsayan verilerde Ağustos ayında bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklık değerlerinin bu yıl aşıldığını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, 1975-2025 dönemini kapsayan verilerde Ağustos ayında bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklık değerlerinin bu yıl aşıldığını açıkladı. Çamlıbel, Beyarmudu, Girne ve Alevkaya’da yeni sıcaklık rekorları kayda geçti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi, Ağustos ayında 50 yıllık periyodun en yüksek sıcaklık değerlerinin kaydedildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, Çamlıbel’de 9 Ağustos 2025’te 43,7 °C, Beyarmudu’nda 13 Ağustos 2025’te 43,3 °C, Girne’de 40,7 °C ve Alevkaya’da 40,6 °C sıcaklık ölçüldü.

1975-2025 yılları arasında Ağustos aylarında kayıtlara geçen en yüksek değerler; Çamlıbel’de 41,3 °C, Beyarmudu’nda 42,0 °C, Girne’de 39,8 °C ve Alevkaya’da 40,5 °C olarak biliniyordu. Meteoroloji Dairesi, 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla bu rekorların kırıldığını bildirdi.