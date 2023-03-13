  • BIST 5.339,28
  • Altın 1149.334
  • Dolar 18.9704
  • Euro 20.2451
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAHatay ve Malatya'da Deprem

La Liga'da lider Barcelona deplasmanda kazandı

» »
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında lider Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti.
La Liga'da lider Barcelona deplasmanda kazandı

Barcelona'nın galibiyet golünü 45+1. dakikada Raphinha attı. Katalan kulübü aldığı galibiyetle puanını 65'e çıkararak, en yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki 9 puanlık farkı korudu.

La Liga'da 26. haftaya denk gelen 19 Mart'taki Barcelona-Real Madrid maçı şampiyonluk yarışında belirleyici olacak.

Athletic Bilbao ise 33 puanla 9. sırada kaldı.

Bilbao taraftarından sporda yolsuzlukla suçlanan Barcelona Kulübü'ne protesto

Diğer yandan San Mames Stadı'nı dolduran 50 bin kadar Athletic Bilbaolu taraftar, hakemler hakkında bilgi almak için 2001-2018 yılları arasında bir şirkete para ödediği ortaya çıkan ve savcılık tarafından sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve evrakta sahtecilikle suçlanan Barcelona Kulübü'nü protesto etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Athletic Bilbaolu taraftarlar Katalan kulübüne karşı tezahürat ederken, bir grup da bordo mavili renklerle hazırladıkları Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta ve hakemlerle ilgili bilgi almak için ödemenin yapıldığı şirketin sahibi eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın fotoğraflarının basılı olduğu, üzerinde "mafya" yazan kağıt parçalarını sahaya fırlattı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor08 Mart 2023 Çarşamba 10:59
  • Sertoğlu: “Futbolun ayrışmaya değil birleşmeye ihtiyacı var”06 Mart 2023 Pazartesi 23:57
  • TFF’den flaş karar: Siyasi söylemlerin yeri…06 Mart 2023 Pazartesi 20:55
  • Hırvatistan’ın Türkiye maçı kadrosu açıklandı06 Mart 2023 Pazartesi 18:23
  • Bursaspor – Amedspor maçına olaylar damga vurdu! Siyasilerden tepki geldi…05 Mart 2023 Pazar 17:52
  • Tribünlerden yine 'Hükümet İstifa' sesleri yükseldi04 Mart 2023 Cumartesi 16:10
  • Ali Koç: T.C. vatandaşı olarak utanıyorum03 Mart 2023 Cuma 19:38
  • Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, istifa etti03 Mart 2023 Cuma 16:25
  • Attila Topaloğlu anılıyor02 Mart 2023 Perşembe 16:48
  • Kayserispor-Fenerbahçe maçındaki deplasman yasağına yürütmeyi durdurma kararı02 Mart 2023 Perşembe 15:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti