  • BIST 1.287
  • Altın 464,085
  • Dolar 7,7085
  • Euro 9,1540
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1748 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

Laboratuvar Ortamında Covid-19'u 30 Saniyede Etkisiz Hale Getirdi

» »
Gargaranın, tükürükteki virüsü öldürmeye yardımcı olabileceği ortaya konurken, Covid-19 için etkili bir tedavi yöntemi olduğuna dair kanıt elde edilemedi.
Laboratuvar Ortamında Covid-19'u 30 Saniyede Etkisiz Hale Getirdi

Gargaranın, laboratuvar ortamında yeni tip corona virüsü (Covid-19) 30 saniyede etkisiz hale getirdiği bildirildi. 

BBC'nin haberine göre, ağız gargaralarının Covid-19 üzerindeki etkisi, Cardiff Üniversitesinde görevli bilim insanları tarafından incelendi.  Çalışma, laboratuvar ortamında, kişinin nazal ve oral kanallarındaki durumun taklit edildiği bir test tüpü içinde yürütüldü. 

Uzmanlar, yüzde 0,07 oranında setilpiridinyum klorür içeren ağız gargarasının, Covid-19'u 30 saniyede etkisiz hale getirebildiğini gözlemledi. 

Bulgular, gargaranın, tükürükteki virüsü öldürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koyarken, Covid-19 için etkili bir tedavi yöntemi olduğuna dair kanıt elde edilmedi. 

Diş eti hastalıkları uzmanı Dr Nick Claydon, setilpiridinyum klorür içeren ağız gargaralarının, salgın döneminde el yıkama, fiziksel mesafe ve maske takma gibi insanların önemli bir rutini haline gelebileceği öngörüsünde bulundu. 

Penn State Tıp Fakültesinde görevli uzmanların yaptığı çalışmanın ekimde açıklanan bulguları da bazı gargaraların ve bebek şampuanlarının Covid-19'u etkisiz hale getirebileceğini göstermişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dokuz Maddede Yeni Corona Kısıtlamaları18 Kasım 2020 Çarşamba 09:18
  • Çin’de tepki çeken yasak: Üç kez gezdirirken yakalananların köpeği öldürülecek17 Kasım 2020 Salı 22:20
  • Üretici firmadan ‘sahte remdesivir’ uyarısı: Yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdi17 Kasım 2020 Salı 22:05
  • Avrupa Ülkelerindeki Sıkı Tedbirler, Kovid-19 Salgınının Etkisini Kırıyor17 Kasım 2020 Salı 21:44
  • Akciğer Kanserinde Erken Teşhis Başarı Şansını Artırıyor17 Kasım 2020 Salı 20:30
  • Koah Hastalarına Salgın Sürecinde Tedaviye Ara Vermeme Uyarısı17 Kasım 2020 Salı 20:15
  • Gilead Türkiye'den Remdesivir açıklaması: Karaborsada satıldığı bilgisini aldık17 Kasım 2020 Salı 20:08
  • Aşı bulundu, peki bundan sonra?17 Kasım 2020 Salı 18:18
  • Koronavirüsün Yeni Belirtisi Tespit Edildi17 Kasım 2020 Salı 16:00
  • Akciğer Kanserinde Erken Teşhis Başarı Şansını Artırıyor17 Kasım 2020 Salı 15:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti