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Lapta'da feci kaza: 45 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

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Lapta'da Turan Sokak üzerinde araç ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucunda, 45 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, araç sürücüsü tutuklandı.
Lapta'da feci kaza: 45 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Lapta'da Turan Sokak üzerinde dün akşam saat 19.50 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 45 yaşındaki motosiklet sürücüsü Nguyen Hong Nhi yaşamını yitirdi. 

Polis Basın Subaylığı'ndan kazaya verilen bilgiye göre, Turan Sokak üzerinde batı istikametine doğru seyreden Alsancak'ta sakin Nguyen Hong Nhi (45) yönetimindeki SD 398 plakalı motosiklet ile kavşakta durmadan ana yol konumunda bulunan Şehit Muhammer Karaağaç Caddesi'ne dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Menteş Soyluhan (20) yönetimindeki GE 792 plakalı çift kabin aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. 

Kaza sonucu ağır yaralanan SD 398 plakalı motosiklet sürücüsü Nguyen Hong Nhi kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

GE 792 plakalı aracın sürücüsü Soyluhan tutuklandı. 

Polisin soruşturması devam ediyor. 

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