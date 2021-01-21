LAÜ Akademisyeni Serin, öğrencilere verimli ders çalışma yöntemleri hakkında tavsiyelerde bulundu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Serin “Düzenli Ders Çalışma, Motivasyon” konusunda bilgilendirmeler yaptı.

“Kriz durumları hayatımızın her alanında birçok şekilde kendini gösterebilir. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi de bu krizlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemiz de tüm dünya ülkeleri gibi pandemi sürecinden etkilendi, uzaktan eğitime geçildi” diyen Serin pandemi döneminde yoğunlukla evden gerçekleştirilen çalışmaların verimli olabilmesi için bir takım önerilerde bulundu.

Karantina günlerinde çalışmaların verimli olabilmesi için, çalışmaların planlı ve programlı yapmanın önemli olduğuna değinen Serin, “Çünkü başarı; birey için anlamlı olan amaçların, yapılmış olan programlarla adım adım gerçekleşmesidir” dedi.

Serin pandemi döneminde gerçekleştirilen online dersler ile ilgili öğrencilere tavsiyeler verdi:

Online derslere mutlaka katılınız. Derste öğretmenizi etkili dinleyin. Dersi dinlerken temel fikirlere ve anahtar kavramlara dikkat edin. Anlamadığınız konularla ilgili mutlaka soru sorun veya ek açıklama isteyin. Gerektiği yerde soru sormak, anlatılan konu hakkında görüş belirtmek, sorulan soruları yanıtlamak öğrenmenizi aktifleştirir. Online dersi etkili dinlemenin ilk şartı, dinlemeye karşı olumlu bir tavır takınmaktır. Dinlemenin etkin bir öğrenme aracı olduğunu kabul etmek, anlatılan her konunun ilginç ve önemli olabileceğini düşünmek, olumlu bir tutum oluşturmaya yardımcı olacaktır. Online derse girmeden önce mutlaka hazırlık yapınız. Derse yapacağınız ön hazırlık, sizin derse katılımınızı sağlayacaktır. Böylece dersi anlamanız daha da kolaylaşacaktır. Online derse girmeden önce bir önceki dersin notlarını da gözden geçirin. Geçen derste işlenen konular bu derste işlenen konularla bağlantılı olabilir. Bu bağlantıların kurulması ve işlenecek derse motive olma bakımından ders öncesinde notların gözden geçirilmesi önemlidir. Akademik gelişiminizi devam ettirebilmek ve ders konularının birikip, sizler için daha zorlayıcı gelmesinin önüne geçmek için size bazı ipuçları aşağıda verilmiştir. İlgili ipuçlarını kullanarak, olağandışı işleyiş gerektiren bu süreçte, uzaktan eğitimden olabildiği kadar çok faydayı sağlamaya gayret edin. Evden sınıfa ya da kütüphaneye gidiyormuş gibi bir çalışma düzeni oluşturmaya gayret edin. Gününüzü planlayın. Uyanmak, kahvaltı etmek ve giyinmek için bir zaman belirleyin. Programınızı her seferinde az sayıdaki belli şeylere odaklanabileceğiniz şekilde ayarlayın. Çalışma alanınız ile dinlenme alanınız arasında fiziksel bir sınır oluşturmak, evden eğitim alırken odaklanmanıza yardımcı olabilir. Evdeki çalışma ortamının size uygun olarak düzenlenmesinde aile üyelerinizden destek alabilirsiniz. Dersleri, canlı ders saatlerinde, düzenli olarak aktif katılımla takip etmeye özen gösterin. Böylelikle, canlı ders sırasında anlamadığınız yerleri sorup netleştirme, anlık geribildirim alabilme ve konuyla ilgili sınıf içi tartışmaları takip edebilme fırsatınız da olacaktır.

Canlı dersler sırasında not almak, dikkatinizi sınıf içeriğine yönlendirmenize yardımcı olabilir

Serin sözlerine canlı derse dikkatin nasıl sağlanabileceğine dikkat çekerek “Canlı ders saatlerinde dikkatinizin dağılmasını en aza indirmek için telefonunuzu bir kenara bırakmak, mesajlardan ve sosyal medyadan gelen bildirimleri ve alakasız web sayfalarını kapatmak önemlidir. Canlı dersler sırasında not almak, dikkatinizi sınıf içeriğine yönlendirmenize yardımcı olabilir. Çalışmanız gereken dersleri ya da bitirmeniz gereken ödevleri/projeleri, her gün tamamlayabilecek şekilde küçük görevlere bölebilirsiniz. Büyük bir görevi daha küçük parçalara bölmek, işleri daha kolay baş edebilecek hale getirebilir ve onları bitirmek için daha motive olmanıza yardımcı olabilir. Şu anki eğitim sürecinde ders sürelerinin, örgün eğitimde yapılan ders sürelerinden oldukça kısa olması, ders sonrasında ilgili konuyu yeteri kadar tekrarlamanız için size ek bir fırsat sağlayacaktır. Gerekli tekrarları yaparak ve ayrıca ek kaynakları takip edererek, derslerinize, okuldakine benzer sürelere yakın şekilde zaman ayırabilmek, sizi zaman yönetimi konusunda da geliştirecektir.Gün içinde sosyalleşme için zaman belirlemek, çalışmaya odaklanmanızı arttırabilir. Gün içerisinde daha az üretken olduğunuzu fark ettiğiniz saatleri, aile üyeleriyle zaman geçirmek, dinlenmek, telefonla ya da görüntülü sohbet yoluyla arkadaşlarınızla görüşmek için ayarlayabilirsiniz” dedi.

“Öğrencilik yaşamının önemli bir parçası dersler ve ders çalışma gerekliliğidir. Yaşamımızın bu döneminde sizden beklenen en temel sorumluluk, genellikle, derslerimizden başarıyla geçmektir. Bu da ancak düzenli bir çalışma alışkanlığıyla olur. Masa başına oturup ders çalışmak, kitapların başında saatler harcamak, sizi her zaman istenilen sonuca götürmeyebilir” diyen Serin, verimli çalışmanın, başarıyı artırmaya yarayan önemli bir beceri olduğunu ve ayrıca sınav başarısının en önemli stratejisinin bilinçli çalılma yöntemine bağlı olduğuna dikkat çekti.