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LAÜ akademisyeni Türkmen’den Ulusal ve Uluslararası Masaj Şampiyonası’na katkı

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LAÜ akademisyeni Türkmen’den Ulusal ve Uluslararası Masaj Şampiyonası’na katkı
LAÜ akademisyeni Türkmen’den Ulusal ve Uluslararası Masaj Şampiyonası’na katkı

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Suphi Türkmen, 27-29 Nisan 2023 tarihlerinde  düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Masaj Şampiyonası’na katılarak, LAÜ’yü temsil etti.

 

   Antalya, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonaya davetli jüri üyesi olarak katılan Türkmen, alanla ilgili tecrübelerini aktardı. Ulusal ve Uluslararası Masaj Şampiyonası atölye çalışması spor masajında uygulayıcı olarak yer alan Türkmen, üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan da öğrencilerin şampiyonaya katılım gösterdiğini ve alanla ilgili deneyimlerde bulunduklarını  belirtti.

 

  Uzmanlığı spor masaj eğitmeni olan Türkmen, spor masajı üzerine uygulama yaptığı şampiyonada katılımcılara sporcu yaralanmaları ile ilgili bilgiler aktardı.

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