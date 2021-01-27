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LAÜ Akademisyeni Yıldız, Türk Dili Edebiyatı Bölümü hakkında bilgiler verdi

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LAÜ Akademisyeni Yıldız, Türk Dili Edebiyatı Bölümü hakkında bilgiler verdi
LAÜ Akademisyeni Yıldız, Türk Dili Edebiyatı Bölümü hakkında bilgiler verdi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saadettin Yıldız Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili bilgiler vererek, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün, Eski Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili olmak üzere beş Ana Bilim Dalı çerçevesinde, dört yıllık lisans eğitimi veren bir bölüm olduğunu belirtti.

 

  “Bölüm, ana karakterini, bir yanı edebiyat bilimi, bir yanı edebiyat sanatı olmasından alır” diyen Yıldız bölümün, sanat yönüyle, insanın iç dünyasını anlamayı hedeflerken, bilim yönüyle de edebiyat tarihi, edebiyat teorisi, edebiyat eleştirisi, metin çözümlemesi, edebiyat eğitimi gibi alt bilim dallarında öğrenci yetiştirmeyi amaçlamakta olduğunu ifade etti.

   Yıldız, “Bu hedefe varılabilmesi için, bilimsel yetkinlikle seçilmiş edebi metinler okutulması, çözümleyici değerlendirmeler yapılması ana ilke olarak benimsenmiştir. Seçilen metinlerin bir kısmının tarih içindeki Türk edebiyatına dair olması fakat büyük çoğunluğunun çağdaş duyuş ve düşünüşe dayalı olması önemlidir” dedi.

 

Yıldız, edebiyat bilimi hakkında çok fazla ve çok yönlü çalışmalar yapılmakta

 

  “Günümüzde edebiyat bilimi ve yukarıda sayılan alt dalları hakkında çok fazla ve çok yönlü çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle edebiyat teorisi ve edebiyat eleştirisi çalışmaları çok fazladır” diyen Yıldız, bunların her birinin yeni ufuklar açtığı, yorum çeşitliliği getirdiği, teori-felsefe, eleştiri-teori arasında daha ince ilişkiler kurulduğu ve böylece gerek edebiyat eğitim ve öğretiminde, gerek teori ve eleştiri anlayışlarının tasnifinde yeni yollar açıldığının kuşkusuz olduğunu dile getirdi.

 

   Çağdaş iletişim teknolojilerinin getirdiği imkânlar sayesinde, edebiyat tarihi çalışmalarında da önemli gelişmelerin görülmekte olduğunu belirten Yıldız, sözlerine şöyle devam etti; “Tarih, olup bitmiş olayları inceliyorsa da kültür tarihi –kültürün değişmesine rağmen sürekliliği bağlamında- sürüp gitmekte olan kültür hareketlerini esas alır. Bundan dolayı -tam anlamıyla kültür dünyasından gıdalandığı için- edebiyata ilişkin her türlü çalışmanın bu devamlılık gerçeğine göre olması gerekir. Bunun için -artık- edebiyat eğitimine çok yeni, çağın zenginliğine ve çeşitliliğine uygun, eklemeler yapmak şarttır. Eklemek diyoruz, çünkü tarihsel kültürle çok bağlantılı olan edebiyat anlayışını kökünden değiştirmek mümkün olmadığı gibi gerekli de değildir. Önemli olan, aşının / eklemlemenin doğru yapılmasıdır”.

 

   Lefke Avrupa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin de yukarıda sıralanan ilke, yöntem ve anlayış doğrultusunda çalışmalarını sürdürmekte olduğunu ifade eden Yıldız, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün ise, alanlarında uzmanlaşmış araştırmacılar ve hızla büyüyen Türk dünyasında bilgi üreten genç bir nesil yetiştirme amacını taşıdığını sözlerine ekledi.

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