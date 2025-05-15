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LAÜ Giriş ve Burs Sınavı 17 Mayıs’da yapılacak

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 Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2025 KKTC Giriş ve Burs Sınavı 17 Mayıs Cumartesi günü LAÜ Kampüsü’nde saat 10:30’da yapılacak.
LAÜ Giriş ve Burs Sınavı 17 Mayıs’da yapılacak

 Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2025 KKTC Giriş ve Burs Sınavı 17 Mayıs Cumartesi günü LAÜ Kampüsü’nde saat 10:30’da yapılacak.

Sınavda başarılı olan öğrenci adayları üniversiteye kayıt hakkı ve başarı bursları elde edecekler. Sınava katılacak adaylar, 660 23 05 numaralı telefondan veya 0539 121 23 07 numaralı whatsapp hattından ayrıntılı bilgi alabilecekler.

KKTC liselerinden mezun olacak öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek sınava, lise eğitimini KKTC’de tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti ve diğer uyruklu öğrenciler de katılabilecek.

Sınava katılmak isteyen öğrenciler başvurularını https://basvuru.eul.edu.tr/basvuru/ adresinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

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