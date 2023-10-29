  • BIST 7706.41
  • Altın 1819.209
  • Dolar 28.1657
  • Euro 29.7827
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAİsrail ordusu, Gazze’de 450’den fazla hedefe hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

LAÜ Hemşirelik Programı 5 yıl süre ile akredite edildi

» »
 Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hemşirelik Yüksekokuluna bağlı Hemşirelik programı, Almanya’nın “Accreditation Agency in Health and Social Sciences (AHPGS)” kuruluşu tarafından 5 yıl süre ile akredite edildi.
LAÜ Hemşirelik Programı 5 yıl süre ile akredite edildi

 Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hemşirelik Yüksekokuluna bağlı Hemşirelik programı, Almanya’nın “Accreditation Agency in Health and Social Sciences (AHPGS)” kuruluşu tarafından 5 yıl süre ile akredite edildi.

Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Meral Demiralp, bireylerin eğitim alma haklarının,  sadece “eğitime erişim” anlamında değil, “kaliteli eğitim” alma biçiminde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi ve bu noktada; yüksek öğretim kurumlarında eğitim programlarının niteliğinin arttırılması, belirli standartlara göre yapılandırılması ve sürekli iyileştirilmesinde, bağımsız dış kalite güvence onayının gösterilmesi açısından akredite edilmiş olmanın önemli bir yöntem olduğunu ifade etti. Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu olarak, akreditasyon sürecinde, kurumsal performanslarını artırmaya odaklandıklarını belirten Demiralp, “Bu başarının elde edilmesinde Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilen destek çok önemliydi, bu nedenle öncelikle Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e saygı ve şükranlarımı sunarım” dedi.

  Akredite edilmiş programların en önemli özelliklerinin, öğrenciler ve mezunlar açısından uluslararası hareketlilikte, değişim programları ve mezuniyet sonrası eğitim programlarından yararlanmayı sağlaması, ya da diploma ve derecelerinin tanınması yoluyla, iş başvurularında mesleki ve akademik yeterliliklerin istenilen standartlarda gösterilebilmesi olduğunu ifade eden Demiralp; tüm kriterleri başarıyla karşılayarak “AHPGS” tarafından 5 yıl süre ile akredite edilmenin, öğrencileri için çok önemli olduğunu söyledi.    Akreditasyon çalışmalarını ekip olarak titizlikle sürdürdüklerini ifade eden Demiralp, objektif yöntemler baz alınarak bilimsel metotlar ile ilerlemenin, karşılaştırılabilir ve tekrarlanabilir sonuçlar üretildiğinden emin olarak süreci sürdürülebilir kılmanın, kaliteli eğitim ve sonuç olarak akreditasyonlar için gerekli olduğunu da sözlerine ekledi. Demiralp, “Süreçte özverili çalışmalarından dolayı Hemşirelik Yüksekokulu akademik ve idari personeline, süreci destekleyen paydaşlarımıza, değerli öğrencilerime çok teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Oryantasyon Etkinlileri ilgi görüyor...13 Ekim 2023 Cuma 17:57
  • LAÜ Akademisyeni Aslay, “Trafik Kazalarında İlk Yardım”ın önemini ele aldı13 Ekim 2023 Cuma 11:17
  • LAÜ Bahçe Bitkileri Bölümü Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumu tarafından akredite edildi09 Ekim 2023 Pazartesi 09:39
  • 63. Nijerya Bağımsızlık Günü  LAÜ’de kutlandı05 Ekim 2023 Perşembe 10:24
  • LAÜ Oryantasyon Haftası başladı26 Eylül 2023 Salı 15:17
  • LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çek Cumhuriyeti'nin Başkenti Prag’da KKTC’yi temsil etti24 Eylül 2023 Pazar 12:15
  • LAÜ Akademisyeni Kaygısız “Alzheimer Günü” dolayısıyla açıklamalarda bulundu21 Eylül 2023 Perşembe 21:38
  • Yrd. Doç. Dr. Gülten Soycan İklim Değişikliği ile Mücadelede Vejetaryen Beslenme ” konusuna dikkat çekti17 Eylül 2023 Pazar 20:30
  • LAÜ İlk ve Acil Yardım Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Semra Aslay, “Dünya İlk Yardım Günü” nedeniyle açıklama yaptı13 Eylül 2023 Çarşamba 14:12
  • LAÜ Akademisyeni Okumuşoğlu’nun makalesi yayınlandı10 Eylül 2023 Pazar 18:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti