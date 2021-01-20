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LAÜ ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı

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   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arasında iş birliği ve yardımlaşma protokolü imzalandı.
LAÜ ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arasında iş birliği ve yardımlaşma protokolü imzalandı. Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen Protokol İmza Töreni’ne LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, LAÜ Genel Sekreteri Hüseyin Eser ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Güzelyurt Bölge Müdürü Levent Arıkoğlu katıldı.  

 

       Protokole, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç imza koydu. Protokol Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında var olan işbirliğinin güçlendirilmesi, sürdürülmesi ve yeni iş birliklerini kapsıyor.

 

Protokol çerçevesinde iki kurum yardımlaşma içinde olacak

 

   Ülke genelinde veya kısmi bölgelerde doğal afet ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi, hayati öneme haiz resmi ve özel tesis ve teşekküllerin korunması faaliyetlerinin azami süratle desteklenmesi konularında, karşılıklı yarar ilkesi çerçevesinde, kaynakların ortak kullanımı ve paylaşımı ile ilgili belirtilen esaslar dahilinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında iki kurum yardımlaşma içinde olacak.

 

LAÜ-AKUT üyelerine ilkyardım, deprem, sel, yangın ve trafik kazası konularında eğitici konferanslar verilecek

 

   Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) protokol çerçevesinde LAÜ bünyesinde kurulmuş bulunan arama-kurtarma kulübü (LAÜ-AKUT) üyelerine ilkyardım, deprem, sel, yangın ve trafik kazası konularında eğitici konferans, seminer ve/veya tatbikatlar düzenleyebilecek. Sivil Savunma tatbikatlarında veya doğal afet sonrası arama-kurtarma görevi kapsamında SSTB tarafından LAÜ-AKUT ekibine görev verilmesi halinde bu görevler SSTB kontrolünde icra edilecek.

   LAÜ ise iş birliği kapsamında, öğretim kadrosunda görevli bilim insanları ile SSTB ilgilileri arasında doğal afetler, deprem ve kriz yönetimi konularında seminer çalışmaları ve bilimsel doküman alış verişi yapılmasını teşvik edecek. Ayrıca LAÜ, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ve personelinin gelişimini ve hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak maksadıyla gerekli teknik ve eğitim desteği sağlayacak.

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