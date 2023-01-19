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LAÜ İletişim öğrencileri dinamik kurgu örneklerini gösterime sundu

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LAÜ İletişim öğrencileri dinamik kurgu örneklerini gösterime sundu
LAÜ İletişim öğrencileri dinamik kurgu örneklerini gösterime sundu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından LAÜ Sinema Salonu’nda “Arşiv Görüntüleri ile Video Klip Kurgusu” başlığı altında bir gösterim düzenlendi. Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Derin Işıkören tarafından organize edilmiş olan gösterim, yine aynı öğretim üyesinin bir dönem boyunca Radyo Tv Sinema ve Yeni
Medya ve İletişim öğrencilerine vermiş olduğu “hareketli görüntü kurgu teknikleri” derslerinin bir ürünü olarak ortaya çıktı. Gösterimde öğrencilerin seçmiş olduğu yirmi farklı şarkının kavramsal içeriği ile bağdaşan ve ilgili konuyu yansıtarak öykülendiren dinamik kurgu örnekleri sergilendi.


Işıkören: Görsel ve işitsel olarak keyifli bir etkinlik oldu

“Görüntüler arşiv kaynaklı olmasına rağmen, içerik, hikaye ve kurgu örüntüsü tamamen özgündür” diyen Işıkören Işıkören gösterim ile ilgili bilgileri şöyle aktardı; RTVS türkçe müfredat ve Yeni Medya ve İletişim ingilizce müfredat üzerinden eğitim vermektedir. Bu kapsamda farklı kültürlerden gelen öğrencilerin konuları farklı bakış açıları ile ele aldıkları bu gösterim sırasında öne çıkan unsurlardan birini oluşturmuştur. Gösterim katılımcılara görsel ve işitsel olarak keyifli bir etkinlik sunmuştur.

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