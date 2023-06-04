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LAÜ İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tangram Etkinliği düzenlendi

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LAÜ İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tangram Etkinliği düzenlendi
LAÜ İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tangram Etkinliği düzenlendi

LAÜ İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tangram Etkinliği düzenlendi

Tangram dikkat eksikliği tedavisinde kullanılan bir oyunudur

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Kurtuluş İlkokulu iş birliği kapsamında Tangram Etkinliği düzenlendi.

  Dikkat eksikliği tedavisinde kullanılan ve eski bir Çin oyunu olan Tangram hakkında bilgi veren İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurdan Özreçberoğlu Kırıkkaleli, öğretim programlarında uzamsal yeteneğin geliştirebilmesi için somut bir model olan Tangramın önemine değindi.

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  Özellikle Matematik eğitiminde görsel zeka, geleceği planlama, mantık yürütme, muhakeme etme, problem çözme, geometri hakkında olumlu tutum geliştirilmesi, el ve göz koordinasyonu oluşturulması, hızlı düşünmeyi teşvik etme, karar verme, sabırlı olma ve zamanı iyi kullanabilme gibi yeteneklerin gelişimini de sağlamak amacıyla Tangramın kullanılması gereken bir etkinlik olduğunu belirten Özreçberoğlu Kırıkkaleli, ayrıca şunları da dile getirdi:

Tangram setleri LAÜ bünyesinde bulunan 3D yazıcı lazer makinaları ile oluşturuldu

  Tangram bir kareden kesilerek elde edilen farklı boyutlardaki beş ikizkenar dik üçgen, bir paralelkenar ve bir kare olmak üzere toplam yedi parçadan meydana gelmektedir. Tangram setleri materyal tasarımı dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr. Feride Savaroğlu Tabak tarafından tasarlanmış ve LAÜ bünyesinde bulunan 3D yazıcı lazer makinaları ile oluşturulmuştur. Toplam 4 aşamadan oluşan etkinlikte öncelikle öğrencilerin kuralları anlayabilmeleri için kendilerine kolay ve orta düzeydeki figürler verilmiştir. Son iki aşamada ise daha zor düzeyde figürler verilmiş ve ardından da öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanarak bir figür oluşturmaları istenmiştir. Etkinlik hedeflendiği gibi gerçekleştirilmiş ve Tangram hakkında farkındalık yaratılmıştır.

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