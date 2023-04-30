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LAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü Kıbrıs Montessori Okulları koordinatörü Hatice Düzgün’ü konuk etti

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LAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü Kıbrıs Montessori Okulları koordinatörü Hatice Düzgün’ü konuk etti
LAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü Kıbrıs Montessori Okulları koordinatörü Hatice Düzgün’ü konuk etti

  Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte, Kıbrıs Montessori Okulları koordinatörü Hatice Düzgün öğrencilere Montessori Eğitimi hakkında bilgi verdi.

“Etkinlikte Montessori materyalleri öğrencilere tanıtıldı”

  Etkinlikte, Montessori eğitiminin felsefesi, Montessori eğitiminde öğretmenin rolü ve bu eğitimin okul öncesi çocuklarına katkıları konuları ele alındı. Kıbrıs Montessori okulları koordinatörü Hatice Düzgün, okullardaki eğitim uygulamaları hakkında örnekler sundu. Çocukların çok yönlü gelişimlerini destekleyici Montessori materyalleri öğrencilere tanıtıldı.  

  Etkinlik soru-cevap kısmı ile tamamlandı. LAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü başkanı Tolga Gündüz, Kıbrıs Montessori okulları koordinatörü Hatice Düzgün’ü ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

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