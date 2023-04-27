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LAÜ’de “Atatürk ve Çocuk” konulu konferans düzenlendi

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LAÜ’de “Atatürk ve Çocuk” konulu konferans düzenlendi
LAÜ’de “Atatürk ve Çocuk” konulu konferans düzenlendi

  Lefke Avrupa Üniversitesi Okul öncesi öğretmenliği bölümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında “Atatürk ve Çocuk” konulu konferans düzenledi.

  Atatürk ve Çocuk konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ulvi Keser, konuşmasının başında Mustafa Kemal Atatürk’ün ufkun ötesindeki vizyonundan bahsetti. Ufkun ötesini gören dünya lideri Atatürk’ün çocuklar ve kadınlara her zaman değer verdiğini, onları ayrı bir yerde tuttuğunu belirtti.  Mustafa Kemal Atatürk’ün evlat edindiği çok sayıdaki çocuğundan bahseden Keser, bu çocukların iyi yetişmiş, ülkesini seven bireyler olarak vatanlarına örnek insanlar olduğu da kaydetti. Örneğin Sabiha, bir savaş pilotu olarak yetiştirilmiş ve Türkiye’nin ilk kadın savaş pilotu olmuş; Ayşe Atatürk tarafından okutulmuş, Atatürk ve Türk tarihi ile ilgili birçok eser yayınlamıştır.

Sizleri bir kıvılcım olarak gönderiyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz!

  Keser, konuşmasının devamında Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde birçok çocuğun yurtdışına eğitime gönderilerek eğitim aldığını ve ülkelerine dönerek hizmet verdiklerini de aktarmıştır. Atatürk, “Sizleri birer kıvılcım olarak gönderiyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz” sözüyle, yurt dışına gönderilen gençlerin orada gerekli eğitimi alıp memleketine dönüp faydalı olması gerektiği vurgusunu yaptı.

  Konferans birçok anektod ve görsellerle desteklenerek, soru-cevap bölümüyle sona erdi. Etkinlik hakkında açıklama yapan Doç. Dr. Azize Ummanel, ‘Okul öncesi öğretmenliği bölümü olarak Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı öğretmenler yetiştirmek başlıca amaçlarımızdandır. Mustafa Kemal Atatürk, askeri yönü ve dahasıyla bilinmektedir. O’nun çocuklarla ilişkisini ve çocuklara verdiği değeri örnekleriyle bu konferansta konuşmamız öğrencilerimiz açısından da anlamlı olmuştur.’ dedi. 

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