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LAÜ’de Geleneksel Tasarım Haftası düzenlendi

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LAÜ’de Geleneksel Tasarım Haftası düzenlendi
LAÜ’de Geleneksel Tasarım Haftası düzenlendi

    Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından “Geleneksel Tasarım Haftası MELİORA”  konulu tasarım haftası etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrenciler Modüler Sokak Mobilya Tasarımı atölyesinde tematik sokak mobilyalarını ürettiler

   2022-2023 Bahar Dönemi Geleneksel Tasarım Haftası’nda gerçekleştirilen tasarım etkinlikleri “MELİORA” Doğayı yeniden hissedin ve daha iyi şeyler olsun teması ile gerçekleştirildi. 3 farklı grupta gerçekleştirilen etkinlikler, tüm fakültelerde öğrenim gören öğrencilere açık oldu. Bu yıl tasarım haftası atölye grupları daha iyi günlerin gelmesi adına doğayı yeniden hissetmeye odaklandı.

   Birinci grup Modüler Sokak Mobilya Tasarımı atölyesinde öğrencilerin kamusal mekânda fonksiyonellik ve bireysel deneyim algısını güçlendirmek için Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ön bahçesinde tematik sokak mobilyalarını ürettiler. Tasarlanan ve üretilen modüler sokak mobilyasının tanımladığı mekâna işlevsellik kazandırarak kamusal kullanımının zenginleştirilmesine odaklanıldı.

   Mimarlık ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı öğrencilerinin oluşturduğu 30 kişilik bir grubun gerçekleştirdiği çalışma Yrd. Doç. Dr. Cemaliye S. Gürçınar, Yrd. Doç. Dr. Selen A. Ermiyagil, Yrd. Doç. Dr. Ersan Öksüz, Yrd. Doç. Dr. Feriha Urfalı ve  Yrd. Doç.  Dr. Erçim Uluğ tarafından yürütüldü.a

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