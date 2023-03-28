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LAÜ'de “Kültürel Alışverişler” etkinlik dizisinin ilki yapıldı

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LAÜ'de “Kültürel Alışverişler” etkinlik dizisinin ilki yapıldı
LAÜ'de “Kültürel Alışverişler” etkinlik dizisinin ilki yapıldı

LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nin organize ettiği “Kültürel Alışverişler” etkinlik dizisinin ilki yapıldı

 

  Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi’nin, Nexchange iş birliği ile yapılan online seminer dizisinin ilkinde; Nexchange Yöneticisi ve Woodbury Üniversitesi Medya Çalışmaları programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. B. Senem Çevik’in “Kültürel Değişimler: Adım adım kültürel boşlukları kapatmak – Bridging cultural gaps one step at a time” başlıklı konuşması yer aldı.

 

  LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca’nın moderatörlüğünde gerçekleşen online seminerde Doç. Dr. Senem Çevik, kültürlerarası iletişim odağında, kültürel alışverişin topluluklar arasındaki ilişkileri nasıl geliştirebileceğini ve kültürel boşlukları kapatmaya nasıl yardımcı olabileceğini anlattı. Doç. Dr. Çevik konuşmasında, Nexchange’in işleyişi ve kapsamı hakkında bilgiler de verdi.

 

  Konuşmasında, kültürel alışverişin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Çevik, bu paylaşımların yanlış anlaşılmalara ve ayrımcılığa da sebebiyet verebileceğine değindi. Doç. Dr. Çevik, “kültürel farkındalığı arttırarak insanları bir araya getirecek köprüler kurmalıyız” diyerek, “bu kapsamda mutfak, müzik ve spor, kültürel kaynaşmayı sağlayacak, kültürlerarası anlayışı geliştirecek en önemli araçlardır” vurgusunu yaptı.

 

“Cultural Exchange” online seminer dizisi hakkında bilgi veren LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca, İletişim Bilimleri Fakültesi olarak Nexchange ve Yöneticisi Doç. Dr. Senem Çevik ile birlikte düzenledikleri ve ilerleyen günlerde yine kültür ve kültürel alışveriş – iş birliği dahilinde yeni konu başlıklarını ele alacakları online seminerler gerçekleştireceklerini belirtti.

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