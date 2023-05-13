  • BIST 4.795,61
  • Altın 1264.605
  • Dolar 19.5571
  • Euro 21.2175
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

LAÜ’de Ruandalı öğrencilere anma programı düzenlendi

» »
LAÜ’de Ruandalı öğrencilere anma programı düzenlendi
LAÜ’de Ruandalı öğrencilere anma programı düzenlendi

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı Uluslararası Öğrenciler Kulübü ve Ruanda’lı Öğrenciler Topluluğu  tarafından Ruanda Soykırımı’nın yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

   “Ruanda TUTSİ Soykırımı Anma Töreni”ne KKTC’de eğitim gören diğer üniversitelerden  de katılım gösteren Ruandalı öğrenciler LAÜ ev sahipliğinde bir araya geldiler.

    LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen anma programında, günün anlam ve önemini taşıyan mesajlar verildi. Anma programında soykırımla ilgili video gösterimi sunularak, soykırımla ilgili düşüncelerini paylaşan öğrenciler, şarkılar ve şiirler okuyarak gelecekle ilgili güzel temennilerde bulundular.

   LAÜ Rwanda Öğrenci Topluluğu’nun organizasyonunda düzenlenen anma programına katılan Ruandalı misafirler de almış oldukları davetten dolayı ve kendilerine gösterilen  misafirperverlikten dolayı LAÜ’ye teşekkürlerini ilettiler.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü Kıbrıs Montessori Okulları koordinatörü Hatice Düzgün’ü konuk etti30 Nisan 2023 Pazar 15:56
  • LAÜ’de “Atatürk ve Çocuk” konulu konferans düzenlendi27 Nisan 2023 Perşembe 16:02
  • Kırsal Turizm LAÜ’de anlatıldı…24 Nisan 2023 Pazartesi 09:55
  • LAÜ öğrencileri “Kırsal Turizm” hakkında bilgilendirildi23 Nisan 2023 Pazar 14:19
  • LAÜ Akademisyeni Perçinci: Kanserden korunmak için beslenmeye dikkat edilmeli18 Nisan 2023 Salı 15:17
  • LAÜ Akademisyeni Açıkada, Kalp Sağlığı Haftası’nda fiziksel aktivitenin önemine vurgu yaptı17 Nisan 2023 Pazartesi 13:42
  • LAÜ Akademisyeni Açıkada, Kalp Sağlığı Haftası’nda fiziksel aktivitenin önemine vurgu yaptı16 Nisan 2023 Pazar 15:46
  • LAÜ’de “Dijital Fotoğraf Sergisi” açıldı13 Nisan 2023 Perşembe 19:45
  • LAÜ Akademisyeni Kaygısız, 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu11 Nisan 2023 Salı 13:50
  • LAÜ’den Otizm Farkındalık Etkinliği Bilmez, Otizm için artık kırmızı ışık yakıyoruz09 Nisan 2023 Pazar 13:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti