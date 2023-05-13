LAÜ’de Ruandalı öğrencilere anma programı düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı Uluslararası Öğrenciler Kulübü ve Ruanda’lı Öğrenciler Topluluğu tarafından Ruanda Soykırımı’nın yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

“Ruanda TUTSİ Soykırımı Anma Töreni”ne KKTC’de eğitim gören diğer üniversitelerden de katılım gösteren Ruandalı öğrenciler LAÜ ev sahipliğinde bir araya geldiler.

LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen anma programında, günün anlam ve önemini taşıyan mesajlar verildi. Anma programında soykırımla ilgili video gösterimi sunularak, soykırımla ilgili düşüncelerini paylaşan öğrenciler, şarkılar ve şiirler okuyarak gelecekle ilgili güzel temennilerde bulundular.

LAÜ Rwanda Öğrenci Topluluğu’nun organizasyonunda düzenlenen anma programına katılan Ruandalı misafirler de almış oldukları davetten dolayı ve kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı LAÜ’ye teşekkürlerini ilettiler.