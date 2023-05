LAÜ’de Yoğun Bakım Hemşireliği konuşuldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hemşirelik Yüksekokulu tarafından “Hemşirelikte Kariyer Basamakları: Yoğun Bakım Hemşireliği Örneği” konulu çevrimiçi panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Meral Demiralp’ın yaptığı etkinlik, ilk olarak Yrd. Doç. Dr. Adriano Friganović’in konuşması ile başladı. Friganović önce kendisini tanıtarak, eğitim sürecinden söz etti. Hemşirelik mesleğinde öğrenmenin mezuniyetten sonra da bitmediğini, asıl öğrenmenin mezuniyet sonrası başladığını ifade eden Friganović yaşam boyu öğrenmenin önemine değindi. Friganović, University of Applied Health Sciences Department of Anesthesiology and Intensive Care’de çalıştığını ve özellikle kardiyovasküler cerrahi ve çocuk cerrahisi gibi cerrahi branşlarda çalışmayı sevdiğinden bahsetti. Hemşirelerin bilimsel yazı yazmalarının önemli olduğunu açıklayan Friganović, öğrencilerden araştırma yapmalarını ve bu araştırmaları dergilerde yayınlamalarını istedi.

European Specialist Nurses Organization (ESNO) ve European Specialist Nurses Organization Başkanı olan Dr. Friganović’e, bu derneklere üye olma, yurt dışında staj yapma ve çalışma koşulları gibi konularda öğrencilerden çok sayıda soru soruldu. Friganović, öncelikle ulusal hemşirelik derneklerine üye olmanın önemine değinerek, bilimsel çalışma yapmanın yurtdışı iş pozisyonları, mezuniyet sonrası eğitimler ve yurt dışı hemşirelik derneklerine üyelik için gerekli olduğunu belirterek soruları yanıtladı.

Konuşmasını tamamlarken, Lefke Avrupa Üniversitesi’nde etkinliğe davet edildiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Friganović, kendisini davet eden Prof. Dr. Meral Demiralp’e teşekkür etti.

Etkinlikte yer alan diğer konuşmacı Doç. Dr. Banu Terzi de Türkiye’de hemşirelik eğitimine nasıl başladığını, akademik çalışmalarına başlamadan önce, yoğun bakım ünitesindeki klinisyen çalışma deneyimini öğrencilerle paylaştı. Bu deneyimin hemşirelik kariyerinde yol gösterici olduğuna değinen Terzi, yaptığı bilimsel çalışmaların da bu doğrultuda şekillendiğini ifade etti. Terzi, yoğun bakım hemşireliği deneyiminin, Turkish Critical Care Nurses Association yönetim kurulu üyeliğinde ve şu an çalıştığı Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde yaptığı çalışmalarda ve verdiği derslerdeki etkisinden söz etti. Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin sabırlı ve empatik olmaları gerektiğini ifade eden Terzi, ekip üyeleri ile iş birliği ve iletişimin önemli olduğunu söyledi. Kaotik bir ortam olan ve birden fazla problemle aynı anda karşılaşılabilen yoğunbakım ortamlarında, hemşire sayısın yeterli olması gerektiğini sözlerine ekledi. Kendi bilimsel çalışmalarından örnek veren Terzi, öğrencilerden çok çalışmalarını istedi. Öğrencilerden gelen soruları cevaplayan Terzi, daha önce ders verdiği Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda, bir kez daha bu etkinliğe katılarak bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti ve kendisini konuşmacı olarak davet eden Prof. Dr. Meral Demiralp’e teşekkür etti.

Etkinliğe katılımlarından ve değerli katkılarından dolayı her iki konuşmacıya da teşekkür eden Prof. Dr. Meral Demiralp, öğrencilerine de teşekkür ederek etkinliği sonlandırdı.