  • BIST 4.501,73
  • Altın 1259.208
  • Dolar 19.8062
  • Euro 21.3798
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

LAÜ’de Yoğun Bakım Hemşireliği konuşuldu

» »
LAÜ’de Yoğun Bakım Hemşireliği konuşuldu
LAÜ’de Yoğun Bakım Hemşireliği konuşuldu

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hemşirelik Yüksekokulu tarafından “Hemşirelikte Kariyer Basamakları: Yoğun Bakım Hemşireliği Örneği”  konulu çevrimiçi panel düzenlendi.

  Moderatörlüğünü Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Meral Demiralp’ın yaptığı etkinlik, ilk olarak Yrd. Doç. Dr. Adriano Friganović’in konuşması ile başladı. Friganović önce kendisini tanıtarak, eğitim sürecinden söz etti. Hemşirelik mesleğinde öğrenmenin mezuniyetten sonra da bitmediğini, asıl öğrenmenin mezuniyet sonrası başladığını ifade eden Friganović yaşam boyu öğrenmenin önemine değindi. Friganović, University of Applied Health Sciences Department of Anesthesiology and Intensive Care’de çalıştığını ve özellikle kardiyovasküler cerrahi ve çocuk cerrahisi gibi cerrahi branşlarda çalışmayı sevdiğinden bahsetti. Hemşirelerin bilimsel yazı yazmalarının önemli olduğunu açıklayan Friganović, öğrencilerden araştırma yapmalarını ve bu araştırmaları dergilerde yayınlamalarını istedi.

   European Specialist Nurses Organization (ESNO) ve European Specialist Nurses Organization Başkanı olan Dr. Friganović’e, bu derneklere üye olma, yurt dışında staj yapma ve çalışma koşulları gibi konularda öğrencilerden çok sayıda soru soruldu. Friganović, öncelikle ulusal hemşirelik derneklerine üye olmanın önemine değinerek, bilimsel çalışma yapmanın yurtdışı iş pozisyonları, mezuniyet sonrası eğitimler ve yurt dışı hemşirelik derneklerine üyelik için gerekli olduğunu belirterek soruları yanıtladı.

   Konuşmasını tamamlarken, Lefke Avrupa Üniversitesi’nde etkinliğe davet edildiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Friganović, kendisini davet eden Prof. Dr. Meral Demiralp’e teşekkür etti.

   Etkinlikte yer alan diğer konuşmacı Doç. Dr. Banu Terzi de Türkiye’de hemşirelik eğitimine nasıl başladığını, akademik çalışmalarına başlamadan önce, yoğun bakım ünitesindeki klinisyen çalışma deneyimini öğrencilerle paylaştı. Bu deneyimin hemşirelik kariyerinde yol gösterici olduğuna değinen Terzi, yaptığı bilimsel çalışmaların da bu doğrultuda şekillendiğini ifade etti. Terzi, yoğun bakım hemşireliği deneyiminin, Turkish Critical Care Nurses Association yönetim kurulu üyeliğinde ve şu an çalıştığı Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde yaptığı çalışmalarda ve verdiği derslerdeki etkisinden söz etti. Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin sabırlı ve empatik olmaları gerektiğini ifade eden Terzi, ekip üyeleri ile iş birliği ve iletişimin önemli olduğunu söyledi. Kaotik bir ortam olan ve birden fazla problemle aynı anda karşılaşılabilen yoğunbakım ortamlarında, hemşire sayısın yeterli olması gerektiğini sözlerine ekledi. Kendi bilimsel çalışmalarından örnek veren Terzi, öğrencilerden çok çalışmalarını istedi. Öğrencilerden gelen soruları cevaplayan Terzi, daha önce ders verdiği Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda, bir kez daha bu etkinliğe katılarak bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti ve kendisini konuşmacı olarak davet eden Prof. Dr. Meral Demiralp’e teşekkür etti.

   Etkinliğe katılımlarından ve değerli katkılarından dolayı her iki konuşmacıya da teşekkür eden Prof. Dr. Meral Demiralp, öğrencilerine de teşekkür ederek etkinliği sonlandırdı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ’de İşitme Kayıplı Çocukların Dil Gelişimi konusu irdelendi..09 Mayıs 2023 Salı 14:58
  • LAÜ akademisyeni Türkmen’den Ulusal ve Uluslararası Masaj Şampiyonası’na katkı07 Mayıs 2023 Pazar 18:16
  • LAÜ Eğitim Fakültesinin tüm programları EPDAD tarafından akredite edildi04 Mayıs 2023 Perşembe 18:54
  • LAÜ öğrencileri ile Kalkanlı Yaşam Evi sakinleri bir araya geldiler03 Mayıs 2023 Çarşamba 14:58
  • LAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü Kıbrıs Montessori Okulları koordinatörü Hatice Düzgün’ü konuk etti30 Nisan 2023 Pazar 15:56
  • LAÜ’de “Atatürk ve Çocuk” konulu konferans düzenlendi27 Nisan 2023 Perşembe 16:02
  • Kırsal Turizm LAÜ’de anlatıldı…24 Nisan 2023 Pazartesi 09:55
  • LAÜ öğrencileri “Kırsal Turizm” hakkında bilgilendirildi23 Nisan 2023 Pazar 14:19
  • LAÜ Akademisyeni Perçinci: Kanserden korunmak için beslenmeye dikkat edilmeli18 Nisan 2023 Salı 15:17
  • LAÜ Akademisyeni Açıkada, Kalp Sağlığı Haftası’nda fiziksel aktivitenin önemine vurgu yaptı17 Nisan 2023 Pazartesi 13:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti