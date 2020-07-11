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Lavrov: "ABD, 'Rusya-Taliban işbirliği' iddiası hakkında kanıt sunmadı"

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Lavrov: "ABD, 'Rusya-Taliban işbirliği' iddiası hakkında kanıt sunmadı"
Lavrov: "ABD, 'Rusya-Taliban işbirliği' iddiası hakkında kanıt sunmadı"

'Primakov Okumaları 2020: Rusya ve Kovid Sonrası Dünya' adlı video konferans etkinliğinde konuşan Lavrov, Rusya'nın Taliban'a ABD askerlerini öldürmesi için para teklif ettiği iddialarını değerlendirdi.

Lavrov, "Sadece tüm bunların çok kötü niyetli spekülasyonlara dayandığını söyleyebilirim. Hiçbir somut kanıt sunulmadı. Dahası, ABD Savunma Bakanlığı da dahil ABD yönetimindeki yetkililer bu tür kanıt bulunduğuna dair bilgileri olmadığını söyledi. Görünene göre bu iddialar, ABD'de seçimler öncesinde yaşanan iç siyasi çekişme için özel olarak üretildi" dedi.

Rusya ve ABD'nin büyük acılar yaşanan Afganistan'daki olaylardan ders çıkarmasını, başta Çin, İran ve Pakistan olmak üzere Afganistan'ın diğer tüm komşularının girişimiyle ulusal diyalog başlatılmasını istediklerini anlatan Lavrov, bunun için aktif şekilde çalıştıklarını vurguladı.

New York Times, Rusya'nın Taliban bağlantılı militanlara Afganistan'daki ABD askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için gizlice para teklif ettiğine dair istihbarat bulunduğunu iddia etmişti.

Rusya haberi yalanlarken ABD Başkanı Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien, basındaki suçlamaların ABD gizli servisler tarafından doğrulanmadığını açıklamıştı.

Pentagon da Rusya ve Taliban arasında 'anlaşma' olduğu yönündeki bilgiye sahip olmadıklarını bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, New York Times’taki haberi 'yalan2 olarak nitelendirmişti.

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