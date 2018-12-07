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Lavrov: Kıbrıs sorunu adadaki toplumlar tarafından çözülmeli

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Kıbrıs sorununun çözümünün adadaki toplumlar tarafından BMGK’nın kararı doğrultusunda çözülmesi gerektiğini, dışarıdan çözümlerin empoze edilmesinin kabul edilemez olduğunu düşündüğünü ifade etti.
Lavrov: Kıbrıs sorunu adadaki toplumlar tarafından çözülmeli

Yunan Efemerida ton Sindakton gazetesine konuşan Lavrov "Kıbrıs sorunu için herkes için kapsamlı, adil, kalıcı ve uygulanabilir bir çözüm gerektiğine inanıyoruz. Nihai karar, farklı parametreler göz önünde bulundurularak Kıbrıs'taki toplumlar tarafından BMGK'nın kararı doğrultusunda müzakereler sonucunda alınmalı" dedi.

Dışarıdan hazır çözümlerin ve yapay süreçlerin empoze edilmesini kabul edilemez olarak değerlendiren Lavrov, Rusya'nın BMGK'nın çözümün dışarıdan faktörleriyle ilgili bir karar alması teklifinin geçerli olduğunu ekledi.

Lavrov, uluslararası hukuk, karşılıklı saygı çerçevesinde diyalog ve diplomasi ile Akdeniz'in güvenlik ve istikrarının yanı sıra halkları için barış ve refahın sağlanabileceğini vurguladı.

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