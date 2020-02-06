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Lavrov, Latin Amerika turuna Castro'nun mezarını ziyaretle başladı

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Lavrov, Latin Amerika turuna Castro'nun mezarını ziyaretle başladı
Lavrov, Latin Amerika turuna Castro'nun mezarını ziyaretle başladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Latin Amerika turuna eski Küba lideri Fidel Castro’nun mezarını ziyaret ederek başladı. Lavrov, Castro’nun nesiller boyu, Rusya halkı için vatana bağlılığın bir örneği olduğunu belirterek, ziyaretin kendisi için önemine dikkat çekti.

Latin Amerika turuna çıkan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kübalı mevkidaşı Bruno Rodriguez ile bir araya gelmeden önce eski Küba lideri Fidel Castro'nun mezarını ziyaret etti.

Castro’nun gömülü olduğu ünlü Santa Ifigenia mezarlığında Lavrov’u askeri orkestra karşıladı, daha sonra da saygı duruşunda bulunuldu. Lavrov ve Rodriguez, beraberlerindeki heyetle Castro’nun mezarına çelenk bıraktı. İkili, Küba bağımsızlık mücadelesinin öncüsü Jose Marti’nin mezarına da çiçekler bıraktı. Lavrov daha sonra ziyaretçi defterine bir not yazdı ve ziyaret sonrası bakanlar görüşme gerçekleştirmek için mezarlıktan ayrıldı.

‘Bu ziyaret benim için önemli’

Küba devlet haber ajansı Prensa Latina’ya konuşan Lavrov, “Benim için bu çok önemli, zira Rusya’da nesiller boyu Fidel vatanına ve halkına gerçek bağlılığın bir örneğiydi” dedi.

Lavrov, Küba’ya doğru yola çıkmadan önce, Castro’ya saygısını göstermek için böyle bir başlangıç yapmak istediğini belirtmişti.

'ABD, Latin Amerika’yı kendi çıkarlarına uydurmak istiyor'

Lavrov’un ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump’ın Birliğin Durumu (State of the Union) konuşmasında Küba, Venezüella ve Nikaragua halklarının demokrasiye yönelik isteklerini desteklediklerini söylemesinden bir gün sonra geldi.

Lavrov, "ABD’nin Küba, Venezüella ve Nikaragua’da ‘uygunsuz hükümetleri’ devirmek için Latin Amerika’yı kendi jeopolitik çıkarlarına riayet etme girişimlerinde bulunduğunu görüyoruz" dedi.

'ABD, Küba’da insan hakları ihlallerinde bulunuyor'

Lavrov, ‘adanın ekonomisinin gelişimini engelleme hevesiyle’ ABD’nin bilinçli olarak Küba’daki sıradan sivillere zarar veren insan hakları ihlallerinde bulunduğunu vurguladı.

Lavrov ayrıca Rusya’nın dev enerji, metalürji projeleri; ulaşım altyapıları, kozmik teknoloji gelişimi, iletişim ve enformasyon teknolojileri, ilaç ve biyoteknoloji alanlarında Küba ile birlikte çalıştığını ifade etti.

Trump, 1962’den beri ABD’nin ambargosuna maruz olan Küba’ya yönelik yaptırımları arttırmıştı.

Rusya ile Küba arasındaki ticaret hacmi 2018’de 388 milyon dolardı. Bu rakam önceki yıla kıyasla yüzde 34 daha fazla.

Ayrıca Küba’yı ziyaret eden turist sayısında yüzde 9’dan fazla bir düşüş olsa da, Rus turistlerin sayısında yüzde 30’luk bir artış oldu.

Küba’da yaklaşık 50 yıl görevde kalan Castro, görevinden ayrılmasından 10 yıl sonra Kasım 2016’da hayatını kaybetmişti. Castro, ABD destekli askeri diktatör Fulgencio Batista’nın kovulmasıyla sonuçlanan Küba devriminin önderiydi.

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