Lazer tedavisi hangi göz problemlerine uygulanabilir?

Kırma kusurları yani gözlük ihtiyacı, günlük yaşamda zorluklara neden olan sağlık sorunlarından biridir. Bu kusurlar, insanların konforunu olumsuz yönde etkiler ve iyi görme elde etmek için gözlük veya kontakt lens kullanımını gerektirir.

Günümüzde tıp teknolojisinin gelişmesiyle birlikte hastaların göz kırma kusurlarını uygun lazer uygulamaları yardımıyla tedavi etmek ve gözlük takma zorunluluğunu ortadan kaldırmak mümkün hale gelmiştir.

Refraktif cerrahide kullanılan lazer uygulamaları çeşitli derecelerde miyopi, hipermetropi veya astigmatizma ve diğer görme bozukluklarının tedavisinde kullanılabilse de, aynı teknoloji gözün saydam tabakası ile ilgili bazı sorunları tedavi etmek için de kullanılabilir.

Lazer tedavisi, miyop hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusurlarının tedavisinde güvenli bir yöntemdir. Ayrıca lazer tedavisi, gözün en dış şeffaf tabakasındaki (kornea) lekeleri ve izleri ortadan kaldırabilir. Gözlükle tedavi edilebilen bazı şaşılıklarda, şaşılığı tedavi etmek veya hafifletmek için lazer tedavisi kullanılabilir.

20 yaş ve üstü kişilerde sıklıkla tercih edilebilmektedir

Alanında uzman hekim, hastanın göz kusurlarını, kusurun derecesini, hastanın yaşını, göz yapısını ve diğer çevresel faktörleri kapsamlı bir şekilde değerlendirecek ve detaylı bir muayeneden sonra hangi lazer tedavi yönteminin tercih edileceğine karar verecektir. Lazer tedavisinin uygulanabilmesi için hastanın operasyona uygun özelliklere sahip olması gerekir. 20 yaş üstü ve gözleri son 6 ay - 1 yıl içerisinde numarası 0.50’nin üzerinde ilerlememiş hastalar için tercih edilebilir.

Uygulama süreci nasıl ilerlemektedir?

Kontakt lens kullanan hastalar ameliyattan 1 hafta önce lens kullanmayı bırakmalıdır. Bu şekilde yapılan detaylı ölçümler ile doğru düzeltme miktarı belirlenir, gerekirse hasta birkaç gün sonra çağrılarak ölçümler tekrarlanır ve ilk bulunan değerler verifiye edilir. Operasyon günü geldiğinde işlem başlamadan önce anestezi uygulanır. Lazer göz tedavisi uygulamalarında kullanılan anestezi yöntemi damla anestezisidir. Bu anestezi tekniği kullanılarak gözün en dıştaki korneası uyuşturulur. Sadece birkaç damla anestezik bölgeyi uyuşturmak için yeterlidir. Hasta damladan sonra operasyon sırasında herhangi bir ağrı veya acı hissetmeyecektir. Kısa süreli bu operasyon her bir göz için sadece beş ile on dakikada tamamlanabilir.

Ameliyattan sonra hastaların genellikle hastanede kalmasına gerek yoktur. Doktor tarafından detaylı bir muayenenin ardından bir süre takip edilen hastalar gözlerini kapatmadan konforlu bir şekilde evlerine gönderilebilmektedir.

Lazerle tedavi edilen gözlerde de ileride kusurlar gelişebilir

Lazer tedavisi, 20 yaş üzerinde ve göz ilerlemesi durmuş kişilere uygulandığında ileride tekrar kusur gelişmesi ihtimali çok düşüktür. Lazerle tedavi edilen hipermetrop hastalığının tekrarlama olasılığı, miyop hastalığına göre çok daha az olasıdır. Benzer şekilde 18 yaş altı kişilere lazer göz tedavisinin önerilmemesindeki en büyük nedeni ilerlemenin devam etmesi ve numaraların yeniden oluşma ihtimalinin yetişkinlere göre çok daha yüksek olmasıdır.

Lazer tedavisine uygun olmayan kişiler kimlerdir?

• Göz kuruluğu sorunu olanlar,

• Korneada şekil bozukluğu bulunan kişiler,

• Aktif olarak göz enfeksiyonu olanlar,

• İnce korneası olan kişiler,

• Glokom ve romatoloji hastaları, diyabet hastalığı olan kişiler.

CNN.