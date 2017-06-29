Lefke-Aplıç ve Derinya sınır kapısı konusunda ilerleme

Geçiş Kapıları Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum heyeti Başkanı Sotos Zakheos’un, Lefke-Aplıç ve Derinya sınır kapılarının açılması konusunda, birkaç aylık gecikmenin ardından, olumlu gelişmelerden söz ettiği belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Geçiş Kapıları Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum heyeti Başkanı Sotos Zakheos’un, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) konu hakkında yapmış olduğu açıklamalara geniş bir şekilde yer verdiler.

Habere göre Zakheos, ara bölge içerisinde gerekli çalışmaların yapılmasıyla ilgili ortaya çıkan sorunlar çözümlenene kadar gecikmenin yaşandığını ifade etti.

Zakheos, her iki tarafta ilgili alt yapı çalışmaları ve ilgili prosedürlerin yapıldığını belirtirken, ara bölge içerisindeki çalışmaların nasıl yapılacağı konunsun ise açıkta kaldığını belirtti.

Ara bölgede yapılacak çalışmanın Lefke-Aplıç kapısına ilişkin 300 metrelik, Derinya sınır kapısı için ise 160 metrelik yol yapımı ile ilgili olduğunu belirten Zakheos, yapılan istişarelerin ardından Türk tarafının, UNDP aracılığıyla ihalelerin açılmasını ve AB fonlarının tüketilmesini kabul ettiğini savundu.

Zakheos yaşanan bu gelişmenin ardından Derinya sınır kapısına ilişkin çalışmaların 1-2 ay içerisinde tamamlanmasının beklendiğini, Lefke-Aplıç sınır kapısına ilişkin olanların ise, toprağın morfolojisi nedeniyle, ihalenin onaylanması gününden itibaren 3-4 ayı bulabileceğini söyledi.

Bir soru üzerine her iki sınır kapısının eş zamanlı olarak açılıp açılmayacağına ilişkin kararın siyasi düzeyde alınacağını söyleyen Zakheos, Kıbrıs Rum tarafı olarak ayrıca “Piroi” (Gaziler) ve Pirgo ile Erenköy’ün batı bölgeleri arasındaki dolaşımın kolaylaşması için Erenköy Cebinden olan geçişin de açılmasını istediklerini yineledi.