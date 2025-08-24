Lefke Belediye Başkanı’ndan hükümete sert eleştiri: “2017’deki tiyatroyu yeniden mi sahneliyorsunuz?”

  • BIST 11372.33
Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Yeşilyurt’ta kırsal kesim arsalarının dağıtımıyla ilgili süreci eleştirerek hükümete sert sözlerle yüklendi.

Kaya açıklamasında, hak sahiplerine arsaların Dışişleri Bakanlığı’nda gizlice dağıtıldığını belirterek, “Diğer bölgelerde törenlerle yapılan dağıtım neden Yeşilyurt’ta gizli yapıldı? Dışişleri’nin bu işle ne ilgisi var?” sorusunu yöneltti.

Verilen belgelerde arsa ölçülerinin bulunmadığını, yol ve parsel düzenlemesi yapılmamış tarla görünümlü arazilerde hak sahiplerine altı ay içinde inşaat yapma şartı getirildiğini ifade eden Kaya, “Bu şartlarda insanların nasıl inşaat yapması bekleniyor?” dedi.

Kaya ayrıca, 90 arsanın dağıtımı sırasında köyün en ihtiyaçlı kişilerine yer verilmediğini savundu. Hükümetin 2017 yılında yapılan uygulamanın benzerini tekrar sahnelediğini öne süren Lefke Belediye Başkanı, “2017’de oynadığınız tiyatronun benzerini oynayarak seçim yatırımı yaptığınızı mı düşünüyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

