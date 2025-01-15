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Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği, deprem güvenliği konusunda önlem alınmasını istedi

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Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği, okul binasının deprem güvenliği açısından büyük tehlike oluşturduğunu belirterek bu durumun acilen çözülmesi gerektiğini vurguladı.
Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği, deprem güvenliği konusunda önlem alınmasını istedi

Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği, basın açıklaması yaparak, Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin ardından, kamu binaları ve okulların güvenliğinin tartışma konusu olduğunu hatırlattı. Açıklamada, bu kapsamda Başbakanlık’a bağlı Deprem Denetim Komite Başkanlığı tarafından Lefke Gazi Lisesi binalarında yapılan analizlerde, beton ve inşaat malzemesi kalitesinin kabul edilebilir sınırların çok altında olduğu tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, 1960’lı yıllarda inşa edilen binaların beton ve demir yapısının zamanla çürüdüğü, güçlendirme çalışmalarının kalıcı çözüm sağlamayacağı ve binaların 6 büyüklüğündeki bir depremde yıkılma riski taşıdığı ifade edildi:

Uzmanların, bu binaların iyileştirme yapılsa dahi riskli kalmaya devam edeceğini ve en fazla on yıl içinde tekrar yıkılmalarının gündeme geleceğini dile getirdiği aktarıldı.

“Mevcut halleriyle LGL binalarına yüzde 80-85 arasında değişen oranda bir güçlendirme müdahalesi gerekmektedir” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Bu da binaların hemen tümden yıkılıp yeni baştan yapılması anlamına gelmektedir.  Dolayısı ile binalarda güçlendirme yapılıp yapılmaması kararı alınırken, maddiyat bir ölçü olarak dikkate alınmasa bile, mevcut malzeme kalitesi güçlendirme müdahalesinde büyük rol oynamaktadır. Bu şartlar altında, bırakın bir depremi, artık kendiliğinden yıkılacak hale gelmiş olan LGL binaları, mevcut durumlarına ve yarattıkları can güvenliği tehlikesine bakılmaksızın, Anıtlar Yüksek Kurulu (AYK) tarafından ‘Lefke bölgesinden kendilerine ulaşan birkaç kişinin bu binalarla duygusal bağı olduğu’ gerekçesiyle, jet hızıyla listeli bina (eski eser) statüsüne sokulmuş ve koruma altına alınmıştır”

LGL kampüsünde eğitim gören yaklaşık 400 öğrenci, 64 öğretmen ve diğer çalışanların can güvenliğinin tehlike altına girdiği kaydedilen açıklamada “LGL kampüsünde gününü geçiren öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve diğer çalışanların can güvenliğini akıl almaz bir tehlikeye atanlar, yaşanabilecek bir felakette doğrudan sorumludurlar” denildi.

Prefabrik sınıflarda eğitim verilmesinin de yeterli bir çözüm olmadığını vurgulayan okul aile birliği, öğrenciler ve çalışanların halen tehlikeli yapıların çevresinde bulunmak zorunda kalmalarının riskleri artırdığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili devlet yetkililerinin sorumluluklarını yerine getirmeye çağrıldığı açıklamada, idari konularda eksik personelin ve ihtiyaçların ivedilikle giderilmesi, binaların yarattığı tehlikenin ivedilikle ortadan kaldırılması, AYK kararının iptal edilmesi ve ivedilikle çağdaş bir kampüs oluşturma aşamasına geçilmesi talep edildi. Açıklamada, "Aksi takdirde, yaşanacak bir felaketin sorumluluğunun doğrudan AYK kararını alanlar, bu kararı uygulayanlar ve gerekli sorumluluk bilinciyle hareket etmeyen herkesin üzerinde kalacak" denildi.

Hiç kimse ve hiçbir kurumun çocukların, öğretmenlerin ve çalışanların can güvenliğini tehlikeye atma, çağdaş ve güvenli eğitim hakkını keyfi şekilde gasp etme veya ipotek altına alma hakkına sahip olmadığı vurgulanan açıklamada, talep edilen tedbirler ivedilikle alınmadığı takdirde, daha ileri seviyede eylemlerin hayata geçirileceği uyarısı yapıldı.

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