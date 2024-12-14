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Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu, Lefke Polis Müdürlüğü oluşturulmasını istedi

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Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu, Lefke Polis Müdürlüğü oluşturulmasının ivedi bir ihtiyaç olduğunu belirtti.
Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu, Lefke Polis Müdürlüğü oluşturulmasını istedi

 Platform yaptığı açıklamada, KKTC’nin 6. ve en küçük ilçesinin Lefke olduğu, takriben 15 bin yerli, 13 bini aşkın LAÜ öğrencisi, Lefke’de oturan TC uyruklu yurttaşlar ve 3. Ülke uyruklularıyla nüfusu 30 bini aştığını kaydederek, “Bunların yanında özellikle Gaziveren, Yeşilyurt ve Cengizköyde hızlı ve ciddi bir yapılaşma bütün hızıyla devam etmektedir ve yakın gelecekte nüfus daha da artacaktır” dedi.

“Bu denli nüfus yoğunluğu olan bir beldenin asayiş sorununun az sayıda mensubu bulunan ve çok yoğun çalışma gösteren Lefke Karakol Amirliği vasıtasıyla çözülmesi mümkün değildir. Lefke  ilçesinde işlenen kavga, sirkat ve benzeri suçlarla, trafik ve uyuşturucu tasarruf taşıma ve kullanma suçları da her geçen gün artmaktadır. Artık 1977 yılında yitirmiş olduğumuz Lefke Polis Müdürlüğünün yeniden oluşturulması zamanı gelmiş ve geçmiştir.” denilen açıklamada,  “Vaktiyle Lefke Polis Müdürlüğünden boşalan bina,  oraya yerleşen devlet dairelerinin başka yerlere aktarılması ve müdürlüğün lojmanı olan binanın da kiracısından geri alınıp yeniden oluşturulacak Lefke Polis Müdürlüğüne tahsisi ile ilk etapta hatırı sayılır genişlikte bina sağlanmış olacaktır ve bunlar tamir ve restore edilerek amaca uygun olarak kullanılabilir. Bunun dışında gerekli olan ek binalar içinde yeterince inşaat alanı vardır.” ifadeleri kullanıldı.

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