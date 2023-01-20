Lefke’de bir evde elektrik tesisatı kısa devre yaptı, yangın çıktı

Lefke’de 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Edgü'ye ait ikametgahta muhtemelen elektrik tesisatının kısa devre yapması sonucu saat 18.00 sıralarında yangın meydana geldi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, çıkan yangın sonucu yatak odaları ve içerisindeki muhtelif ev eşyaları yanarak zarar gördüğü aktarıldı.
Dumandan etkilenen ev sakini bir şahsın ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldığı bildirilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.
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