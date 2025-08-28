  • BIST 11391.19
  • Altın 4500.952
  • Dolar 41.0409
  • Euro 48.0682
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKATrump'ın rehine açıklaması İsrail'i karıştırdı

Lefke’de Eğitim Hazırlığı Devam Ediyor

» »
Tüm Okullarda Ekstra Çalışmalar Yapılıyor…
Lefke’de Eğitim Hazırlığı Devam Ediyor

Tüm Okullarda Ekstra Çalışmalar Yapılıyor…

Eylül ayında başlayacak olan yeni eğitim yılı öncesinde Lefke Belediyesi, ilçedeki okullarda geniş kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları başlattı. Belediye ekipleri, öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmesi için hem okul içlerinde hem de bahçelerde titiz bir çalışma yürüttü.

Okullarda Çevre Düzenlemesi Tamamlandı

Lefke İstiklal İlkokulu, Yedidalga İlkokulu, Lefke Gazi Lisesi ve Yeşilyurt İlkokulu’nda ot temizliği, ağaç budama ve çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra bazı okul binalarının dış cepheleri yeniden boyandı ve okul bahçelerine parke döşemeleri yapıldı.

Başkan Aziz Kaya’dan Açıklama

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, yeni eğitim yılı öncesinde yürütülen bu çalışmaların önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızın daha temiz, güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi bizim önceliğimizdir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da okullarımız açılmadan önce rutin temizlik ve bakım çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Eğitim dönemi boyunca da ihtiyaç oldukça okullarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği, deprem güvenliği konusunda önlem alınmasını istedi15 Ocak 2025 Çarşamba 17:03
  • Ercan'da hırsızlık... Zanlı Cezaevi'ne gönderildi!02 Ocak 2025 Perşembe 13:49
  • Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu, Lefke Polis Müdürlüğü oluşturulmasını istedi14 Aralık 2024 Cumartesi 22:31
  • Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği’nden eylem uyarısı12 Aralık 2024 Perşembe 12:57
  • Gemikonağı'nda Gece Saatlerinde Kavgaya Karışan Dört Kişi Tutuklandı11 Kasım 2024 Pazartesi 12:18
  • Korkutmak Maksadıyla Kanunsuz Bıçak Taşımak17 Ekim 2024 Perşembe 15:17
  • Lefke'de Kayıp Şahıs Bulundu26 Eylül 2024 Perşembe 11:23
  • Lefke’de 15 Yaşındaki İlayda Ceydan Dudu Songur Kayıp25 Eylül 2024 Çarşamba 12:29
  • Yeşilırmak'ta İntihar: 84 Yaşındaki Enver Fırtına Hayatına Son Verdi21 Eylül 2024 Cumartesi 11:16
  • Lefke’de erkenci zeytin 19 Ağustos, yerli zeytin hasadı 2 Eylül’de06 Ağustos 2024 Salı 10:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti