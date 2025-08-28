Lefke’de Eğitim Hazırlığı Devam Ediyor

Tüm Okullarda Ekstra Çalışmalar Yapılıyor…

Eylül ayında başlayacak olan yeni eğitim yılı öncesinde Lefke Belediyesi, ilçedeki okullarda geniş kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları başlattı. Belediye ekipleri, öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmesi için hem okul içlerinde hem de bahçelerde titiz bir çalışma yürüttü.

Okullarda Çevre Düzenlemesi Tamamlandı

Lefke İstiklal İlkokulu, Yedidalga İlkokulu, Lefke Gazi Lisesi ve Yeşilyurt İlkokulu’nda ot temizliği, ağaç budama ve çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra bazı okul binalarının dış cepheleri yeniden boyandı ve okul bahçelerine parke döşemeleri yapıldı.

Başkan Aziz Kaya’dan Açıklama

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, yeni eğitim yılı öncesinde yürütülen bu çalışmaların önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızın daha temiz, güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi bizim önceliğimizdir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da okullarımız açılmadan önce rutin temizlik ve bakım çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Eğitim dönemi boyunca da ihtiyaç oldukça okullarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”