Lefkeliler Hanı Meydanı’nda "İkinci El Kitap Pazarı" Düzenlenecek

Sol Hareket Gençlik ve EDON, 19 Mart Cumartesi günü Lefkoşa Surlariçi bölgesinde bulunan Lefkeliler Hanı Meydanı’nda ‘İki Toplumlu İkinci El Kitap Pazarı’ etkinliği düzenleyecek.

Sol Hareket Gençlik tarafından yapılan açıklamada ““Eski, ikinci el kitap yoktur, okumadığınız, okumak için aldığınız her kitap yeni bir kitaptır. Yeni bir heyecan, yeni bir yolculuğa çıkmaktır” denildi.

Kitap paylaşma ve kitap okuma farkındalığını arttırmayı hedefleyen etkinliğin 19 Mart Cumartesi saat 09:00-16:00 saatleri arasında Lefkoşa Surlariçi, Lefkeliler Hanı Meydanında gerçekleşeceğikaydedildi.