Lefkoşa-Girne Anayolu'nda Kaza! 1 Ağır Yaralı

Lefkoşa Girne Anayolu’nda 14:30'da kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; araçta bulunan, Mehmet Türkyenmez (E 52), Neslim Balcı'nın (E 46) yaralı olduğu ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Lefkoşa'dan Girne'ye seyreden, PT 950 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip takla atarak yolun dışına çıktı.

Yağmurdan dolayı yolun kaygan ve sürücünün de süratli olduğu belirtildi.

Polis soruşturması devam ediyor.

Öte yandan kazadan dolayı Gönyeli çemberinin de kapatıldığı öğrenildi.