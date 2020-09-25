  • BIST 1.129
  • Altın 457,536
  • Dolar 7,6165
  • Euro 8,8571
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1866 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Onkoloji Servisi Çocuk Bölümü’ne “Tıbbi Alet” Bağışında Bulundu

» »
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Dönem Başkanı Pervin Gürler’in yaptığı açıklamaya göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi Çocuk Bölümü’nün ihtiyacı olan ayaklı monitör bağışlandı.
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Onkoloji Servisi Çocuk Bölümü’ne “Tıbbi Alet” Bağışında Bulundu

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü heyeti bugün Onkoloji Servisi’ne tıbbı alet bağışında bulundu.

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Dönem Başkanı Pervin Gürler’in  yaptığı açıklamaya göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi Çocuk Bölümü’nün ihtiyacı olan ayaklı monitör bağışlandı.

Ayaklı monitör” Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Pervin Gürler, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Başkanı Tuna Karatepe, Federasyon ve Kulüp yetkilileri ile annesi Semiha Çalı adına ana sponsorluğu üstlenen Ayşe Çalı adına kız kardeşi Ayla Çalı’nın hazır bulunduğu törende Başhekim Dr. Adil Özyılkan ve Onkoloji Servisi yetkililerine teslim edildi.

“ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN HASTANEMİZİN DONANIMINA BİR NEBZE KATKI KOYDUK”

Kulüp Başkanı Pervin Gürler ekip arkadaşlarıyla  Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Onkoloji Servisi,  Çocuk Onkolojisi Bölümü’nün ihtiyacını öğrenince kollarını sıvadıklarını kaydetti. 

Kulüp üyeleri ve ana sponsor Ayşe Çalı’nın bağışıyla temin edilen cihazı Lefkoşa Merkez Lions Kulübü “hizmet dönemi ana aktivitesi” kapsamında teslim etmek üzere bugün hastaneye bağışladıklarını dile getiren Gürler, çocukların sağlığı için hastanenin donanımına bir nebze katkı koyacaklarını belirtti.
 
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan  Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’ne teşekkür sertifikası takdim etti.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gürcafer: “Kamu çalışanlarının Maliye Bakanı…”25 Eylül 2020 Cuma 16:26
  • Mağusa Suriçi Esnaf Hareketi:Neden DAÜ önü? Eylemin adresi Başbakanlığın önü olmalıydı25 Eylül 2020 Cuma 16:24
  • EL-SEN'den uyarı grevi25 Eylül 2020 Cuma 15:54
  • Bakanlıktan Lefkoşa-Girne anayolu açıklaması25 Eylül 2020 Cuma 15:49
  • Tatlısu'da 2 gölet yıllar sonra aktif hale getirildi25 Eylül 2020 Cuma 15:42
  • LTB'den yol çalışması uyarısı !25 Eylül 2020 Cuma 15:38
  • Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı25 Eylül 2020 Cuma 15:35
  • Bazı gruplara adaya gelişte PCR test ücretlerine muafiyeti geldi25 Eylül 2020 Cuma 15:29
  • KTOEÖS:“Okullar nasıl açılacak, söylenmiyor”25 Eylül 2020 Cuma 15:25
  • Covid-19  ile mücadele kapsamında 30 bin PCR kiti alınacak25 Eylül 2020 Cuma 15:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti