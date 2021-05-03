Lefkoşa sakini Ali İzel, genç yaşta kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Yıllar önce Türkiye’de kalp nakli yapılan İzel, Yakın Doğu Hastanesi’nde tedavi görüyordu.
İzel'e yaklaşık, 10 yıl önce, aniden yakalandığı, (Non compaction-Cardiomyopathy*) olgusuyla, İzmir EÜ. Hastanesinde nakil yapılmıştı
*Nonkompakt kardiyomiyopati; kalp yetersizliği, tromboembolik olaylar, aritmiler ve ani kardiyak ölümler seyredebilen yeni tanımlanmış bir kardiyomiyopati tipidir
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