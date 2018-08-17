Lefkoşa, uluslararası halk dansları festivaline hazırlanıyor

Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin 12’ncisi, 29 Ağustos- 2 Eylül tarihlerinde yapılıyor.

Bu yılki festivale Portekiz, İrlanda, Çekya ve Türkiye’den halk dansları ekipleri katılacak.

Festivalin kortej yürüyüşü 29 Ağustos Çarşamba günü saat 19.30’da Dereboyu’nda başlayacak ve festivaldeki gösterilerin yapılacağı Çağlayan Parkı’nda tamamlanacak. Saat 20.30’da grupların takdimi ve açılış konuşmaları yapılacak; açılış dansları sunulacak.

Saat 22.00’de ise HAS-DER bahçesinde Kıbrıs Gecesi düzenlenecek.

30 Ağustos Perşembe günkü etkinlikler 20.00’de Lefkoşa Belediye Orkestrası konseri ile başlayacak.

Ardından İzel Seylani 20.30’da Karagöz Sihirli Sebzeler isimli gölge oyununu sahneleyecek. Perşembe günkü etkinlikler Çekya, İrlanda, Portekiz, Türkiye, TUFAD ve Gençlik Merkezi’nden ekiplerin halk dansları gösterileri ile son bulacak.

31 Ağustos Cuma akşamı 20.00’de Oğulcan Başar konser verecek; 21.00’de Çekya, İrlanda, Portekiz, Türkiye, GÖÇ-TAŞ ve FOLK-DER ekipleri dans gösterisi yapacak.

1 Eylül Cumartesi sabah 11.00’de Büyükhan’da Çekya, İrlanda, Portekiz, Türkiye ve FOLK-DER ekipleri gösteri yapacak.

Aynı gece 20.00’de Osman Tuğsal konseri ve tüm grupların sahne performansları ile plaket takdimi yapılacak.

Festival etkinlikleri 2 Eylül Pazar akşamı 20.00’de Caravan Blue konseri; ardından 21.00’de Portekiz, Türkiye, FOGEM, HAS-DER, Nevfitness ve Dancebase gruplarının dans gösterileri ile son bulacak.

Festivalle ilgili bugün Lefkoşa Türk Belediyesi’nde (LTB) basın toplantısı düzenlendi.

NEBİH

Toplantıda ilk sözü Festival Organizasyon Komitesi adına HAS-DER Başkanı Ali Nebih aldı.

Festivalin büyük bir hayal olarak başladığını anlatan Nebih, organizasyonun büyük fedakarlıklarla sürdürülebildiğini söyledi.

7 dernek, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Gençlik Dairesi’nin iş birliğiyle düzenlenen festivale bu yıl Portekiz, Çekya, İrlanda ve Türkiye’den ekiplerin katılacağını kaydeden Nebih, etkinlikler kapsamında Osman Tuğsal, Oğulcan Başarı, Caravan Blue ve Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın da sahne alacağını kaydetti.

ÇOLAKOĞLU

Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu da basın toplantısında yaptığı konuşmada, gençliğin yer aldığı her organizasyonda paydaş olarak yer almaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Ülke gençlerinin uluslararası boyutu olan böylesi etkinliklerde yer almasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Çolakoğlu, organizasyonda yer alan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Çolakoğlu, devlet-yerel yönetim- sivil toplum örgütü iş birliğinin önemine de vurgu yaptı.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise bir müddet duraksadıktan sonra derneklerin özverisiyle yeniden hayat bulan Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin, bu yeniden dirilişi temsil etmesi için Çağlayan bölgesinde düzenlendiğine işaret etti.

Harmancı, festival sayesinde Çağlayan’ın yatırım ve altyapı açısından güçlendiğini de kaydetti.

Festival çerçevesinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan İzel Seylani’nin Karagöz Hacivat gösterisi gerçekleştireceğini dile getiren Harmancı bu oyunun yerel değerleri içeren bir metinle hazırlanması bakımından önemli olduğunu ifade etti.

LTB Başkanı Harmancı ayrıca, 29 Ağustos Çarşamba gerçekleştirilecek açılış korteji öncesi, 28 Ağustos Salı günü Çağlayan’da, festival alanında 20.30’da Alikko ile Caher isimli kısa filmin gösterileceğini de duyurdu.