Lefkoşa'da bulunan tarihi konut yapılarının yeniden topluma kazandırılmasının önemine dikkat çekildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi ve Uluslararası Geleneksel Yapı, Mimari ve Şehircilik Birliği, (INTABU) – Kıbrıs, “INTBAU Kıbrıs-LAÜ Kültür Mirası Seminer Dizisi” ortak etkinlik serisinin ikinci sunumu 4 Ocak 2021 Pazartesi günü çevrimiçi platformda gerçekleştirildi. Seminer, restorasyon ve koruma alanında uzman, Yüksek Mimar Özge Özbekoğlu tarafından LAÜ ev sahipliğinde Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirildi.

LAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lerzan Aras’ın açılış konuşmasının ardından, INTBAU Kıbrıs Başkanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, katılımcıları INTBAU hakkında bilgilendirdi. Yüksek Mimar Koruma Uzmanı Özge Özbekoğlu ise, seminerinde Lefkoşa suriçinde bulunan konut yapılarının yeniden kullanımı ve adaptasyonu hakkında uygulamaları sundu. Tarihi konut yapılarının yeniden işlevlendirilip renovasyon sonucu butik otellere dönüştürülmesi hakkında bilgi verdi. Bu dönüşümlerin, toplumun tarihi çevre algısına olumlu etkileri olduğunu belirten Özbekoğlu, Lefkoşa’da bulunan kültür mirasının tarihi dokuya zarar vermeden yeniden topluma kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Etkinliğin sonunda, yoğun öğrenci ve akademisyen katılımıyla interaktif bir soru-cevap kısmı gerçekleştirildi. Organizasyon komitesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Makbule Oktay ve Yrd. Doç. Dr. Nilay Bilsel ile Prof. Dr. Lerzan Aras, Özge Özbekoğlu’na katılımlarından ve aktardığı değerli bilgilerden dolayı teşekkür etti.