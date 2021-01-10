  • BIST 1.541
  • Altın 438,721
  • Dolar 7,3525
  • Euro 9,0134
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPilli: 19'u yerel 25 yeni Covid-19 vakası!

Lefkoşa'da bulunan tarihi konut yapılarının yeniden topluma kazandırılmasının önemine dikkat çekildi

» »
Lefkoşa'da bulunan tarihi konut yapılarının yeniden topluma kazandırılmasının önemine dikkat çekildi
Lefkoşa'da bulunan tarihi konut yapılarının yeniden topluma kazandırılmasının önemine dikkat çekildi

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi ve Uluslararası Geleneksel Yapı, Mimari ve Şehircilik Birliği, (INTABU) – Kıbrıs, “INTBAU Kıbrıs-LAÜ Kültür Mirası Seminer Dizisi” ortak etkinlik serisinin ikinci sunumu 4 Ocak 2021 Pazartesi günü çevrimiçi platformda gerçekleştirildi. Seminer, restorasyon ve koruma alanında uzman, Yüksek Mimar Özge Özbekoğlu tarafından LAÜ ev sahipliğinde Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirildi.

 

   LAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lerzan Aras’ın açılış konuşmasının ardından, INTBAU Kıbrıs Başkanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, katılımcıları INTBAU hakkında bilgilendirdi. Yüksek Mimar Koruma Uzmanı Özge Özbekoğlu ise, seminerinde Lefkoşa suriçinde bulunan konut yapılarının yeniden kullanımı ve adaptasyonu hakkında uygulamaları sundu. Tarihi konut yapılarının yeniden işlevlendirilip renovasyon sonucu butik otellere dönüştürülmesi hakkında bilgi verdi. Bu dönüşümlerin, toplumun tarihi çevre algısına olumlu etkileri olduğunu belirten Özbekoğlu, Lefkoşa’da bulunan kültür mirasının tarihi dokuya zarar vermeden yeniden topluma kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

 

  Etkinliğin sonunda, yoğun öğrenci ve akademisyen katılımıyla interaktif bir soru-cevap kısmı gerçekleştirildi. Organizasyon komitesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Makbule Oktay ve Yrd. Doç. Dr. Nilay Bilsel ile Prof. Dr. Lerzan Aras, Özge Özbekoğlu’na katılımlarından ve aktardığı değerli bilgilerden dolayı teşekkür etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Mimarlık Fakültesi ve INTBAU Kıbrıs ortak etkinliği düzenlendi03 Ocak 2021 Pazar 15:14
  • LAÜ Mimarlık Fakültesi ve INTBAU Kıbrıs ortak etkinliği düzenlendi02 Ocak 2021 Cumartesi 14:43
  • LAÜ ile Yunus Emre Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı31 Aralık 2020 Perşembe 14:24
  • LAÜ ile Yunus Emre Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı30 Aralık 2020 Çarşamba 16:37
  • İlaçlarınızı doğru şekilde kullanıyor musunuz?29 Aralık 2020 Salı 18:02
  • LAÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Okray, Covid-19 Pandemisi ve Değişmekte olan Ruh Sağlığı Kriterleri üzerine bilgiler aktardı28 Aralık 2020 Pazartesi 18:10
  • Evimizde küçük dokunuşlarla kış mekanları yaratmanın yolları27 Aralık 2020 Pazar 16:56
  • Doç. Dr. Okray: Pandemi ruh sağlığı için önemli risk27 Aralık 2020 Pazar 10:41
  • LAÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Okray, Covid-19 Pandemisi ve Değişmekte olan Ruh Sağlığı Kriterleri üzerine bilgiler aktardı25 Aralık 2020 Cuma 18:32
  • LAÜ Mimarlık Fakültesi ve INTBAU Kıbrıs ortaklığında Kültür Mirası Seminerler Dizisi23 Aralık 2020 Çarşamba 15:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti