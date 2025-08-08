  • BIST 10972.63
Lefkoşa’da Erhürman, halkla buluştu!

CTP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve Genel Başkanı Tufan Erhürman, yoğun ilgiyle gerçekleştirdiği halkla buluşmasında hem evladına hem de Kıbrıs’a atıfta bulunarak, “Ben, Toprak’ımdan vazgeçmem” dedi.
Lefkoşa’da Erhürman, halkla buluştu!

“Birlikte Geleceğe İmza Atıyoruz” etkinliği yüzlerce kişinin katılımıyla dün akşam Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda gerçekleştirildi.

Gecede konuşma yapan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı ve bu ülke yeniden kendiyle gurur duyacak. Çocuklarımızdan beş yıl daha çaldırtmayacağız” dedi.

Geceye CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, birçok milletvekili, belediye başkanı, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı. Toplumun her kesiminden kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Retro Çalgıcıları da sahne aldı.

ERHÜRMAN: ÇOCUKLARIMIZDAN BEŞ YIL DAHA ÇALDIRTMAYACAĞIZ

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman gecede yaptığı konuşmada, “Ortak sözümüzü üretmeye, sözümüzü söylemeye, geleceğe imza atmaya; bir umudu büyüttükçe büyütmeye geldik” dedi.

"Daha önce hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun, kendisi, annesi ya da babası nerede doğmuş olursa olsun, geleceğini bu topraklarda hayal eden, planlayan, bu ülkeyi seven, bu halkın gailesini çeken herkesle birlikte yürüyeceğiz" diyen Erhürman, parçalamaya çalışanlara karşı tüm halkı bütünleştireceklerine işaret etti.

"BİZ ÇOCUKLARIMIZA, KENDİYLE, YURDUYLA GURUR DUYMAYI BORÇLUYUZ"

Hiç kimsenin ama hiç kimsenin dışarıda kalmayacağının altını çizen Erhürman, “Bu halk hep birlikte kazanacak. Bu ülkeyi çocuklarımız, torunlarımız için hep birlikte yöneteceğiz” dedi. “Bizim kaybedecek bir beş yılımız daha yok. Çocuklarımızdan beş yıl daha çaldırtmayacağız” diyen Erhürman, her kesimle diyalog kuracaklarını kaydetti.

Tufan Erhürman, “Birleşmiş Milletler’le, Avrupa Birliği’yle, Türkiye’yle ve diğer uluslararası kuruluşlarla konuşacağız. Çözümün ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Hiç kimsenin diyalog kurmamızdan ya da çözümden şüphesi olmasın. Diyalog ve diplomasi her zaman iyidir” dedi. Kıbrıs Türk halkının ve bu ülkenin yeniden kendiyle gurur duyacağının altını çizen Erhürman, “Bu halk kendiyle gurur duyacak. Bu ülke kendiyle gurur duyacak. Biz çocuklarımıza, kendiyle, yurduyla gurur duymayı borçluyuz” dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HALKIN EVİ OLACAK"

Cumhurbaşkanlığının bir saray, bir köşk olmadığını, bu ülkenin tamamını temsil eden; halkı kapsayan; bu halkın evi olacağını ifade eden Erhürman, “Bir kişinin ve çevresinin sarayı olmayacak” dedi.

Cumhurbaşkanlığının, bir yandan çözüm için dünyayla buluşmak adına uğraşırken; içerideki dertler konusunda da ‘benim yetkim yok’ demeyeceğini belirten Erhürman, “Bu halkın ekonomide, eğitimde, sağlıkta, trafikte, yolsuzlukta yaşadığı her sorun, 20 Ekim’den sonra cumhurbaşkanlığının da sorunu olacaktır” dedi.

Tufan Erhürman, “Bu halkın en büyük zenginliği olan yetişmiş insan gücü, hiçbir ayrım gözetilmeksizin liyakat esasına göre cumhurbaşkanlığında görev alacaktır. Cumhurbaşkanlığı 24 saat ışıkları sönmeyen bir yer olacak. Cumhurbaşkanlığı, halkıyla birlikte hareket eden, halkın önünü açan bir makam olacak” dedi.

"NE TOPRAĞIMDAN NE DE ÇOCUKLARIMIZDAN VAZGEÇERİM!"

“Ne Baf’tan ne Limasol’dan ne de Larnaka’dan vazgeçerim. Orada çıkan hidrokarbondan da vazgeçmem” diye konuşan Erhürman, diyalog ve diplomasinin önemine işaret ederek Kıbrıs Türk halkının haklarını sonuna kadar savunacaklarına dikkat çekti. “Çocuklarımız ve toprağımız için… Bu halk, kendiyle yeniden gurur duysun diye bir yola çıkıyoruz. Hep birlikte yöneteceğiz, hep birlikte kazanacağız ve yöneteceğiz” diyen Erhürman, yanında olan herkese teşekkür etti.

HARMANCI: BİZE KARANLIK DAYATANLARA İNAT, GÖKYÜZÜNÜN MAVİSİNİ GÖRMEYE İHTİYACIMIZ VAR

Gecede konuşma gerçekleştiren Lefkoşa Türk Belediye (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, birliktelik mesajı verdi, “Her bir araya geldiğimizde kazandık” ifadelerini kullandı. Gecede birlikteliği gördüğünü vurgulayan Harmancı, “Yeni bir dönemin başlangıcı için kararlılık görüyorum, azim görüyorum, yürek görüyorum” dedi.

“Bize karanlık dayatanlara inat, gökyüzünün mavisini görmeye ihtiyacımız var” diyen Harmancı, çözümsüzlük dayatanlara inat barış güvercinine ihtiyaç olduğunun altını çizdi. “Bu topraklarda doğan her bir bireyin insan hakkı olduğunu hissettirmeye ihtiyacımız var. Biz arı gibi çalışacağız, Ferdi başkanın dediği gibi karıncalar gibi çalışacağız” diyen Harmancı, Tufan Erhürman’a olan desteklerinin sonuna kadar devam edeceğini vurguladı.

Mehmet Harmancı, “Bu ülkeye demokrasiyi, dünyayla aynı dili konuşabilmeyi başaran bir lideri, Tufan Erhürman’ı Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Cumhurbaşkanını buradan çıkaracağız. Buradan doğan enerji ve umut bizi çoğaltacak” dedi.

ÇELER: AK GÜVERCİNİN SONSUZ DESTEĞİYLE BU BAŞAK BÜYÜYECEK, CUMHURBAŞKANLIĞINA TARAFSIZ BİR CUMHURBAŞKANI GİDECEK

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler de gecede yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanlığına, bu ülkeyi temsil eden; hukukun üstünlüğüne inanan; toplumunun hassasiyetlerini bilen birini seçeceğiz. Böyle bir cumhurbaşkanıyla oralarda karşılaşacağız” dedi.

Bir ülkenin, bir devletin en büyük varlığı ve toplumla yaptığı tek sözleşmenin anayasa olduğuna işaret eden Çeler, “Anayasayı korumak yerine, nasıl deleceklerini öğrendiler. Toplumun sesine kulak vermediler. Tarafsızlık ilkesinden uzaklaştılar. Ne kadar taraf olabilirlerse, o kadar taraf oldular” diye konuştu.

“Ak güvercinin sonsuz desteğiyle bu başak büyüyecek, cumhurbaşkanlığına tarafsız bir cumhurbaşkanı gidecek” diyen Çeler, söz konusu süreçte toplumun sesini dinlediklerini vurguladı. Zeki Çeler, “Toplum için bu fedakârlığı yaptık, hiç pişman değiliz. Bu topraklara kök salmış herkes için mücadele etmek zorundayız” dedi.

